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16/09/2022 11:32

【出訪中亞】習近平在撒馬爾罕會晤白俄羅斯及阿塞拜疆總統

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平當地時間９月１５日下午與白俄羅斯總統盧卡
申科會晤，雙方一致決定將兩國關係提升為全天候全面戰略夥伴關係。會後聲明指，雙方在主權
、獨立和領土完整等，涉及彼此核心利益的問題上相互堅定支持，白俄重申奉行一個中國原則，
反對任何形式的台獨，支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。
　　雙方又對國際和地區安全局勢日趨複雜，表示嚴重關切，將密切關注危害戰略穩定、破壞軍
控體系、挑起軍備競賽等嚴峻挑戰。兩人同意繼續加強在聯合國框架內的合作，遵循《聯合國憲
章》的宗旨和原則，和平解決國際爭端和熱點問題，反對動輒訴諸武力或以武力相威脅，反對顛
覆別國合法政權，以及反對以人權為借口干涉別國內政。
　　《新華社》引述盧卡申科表示，白方堅定不移深化對華關係，堅定支持中國不斷發展壯大，
堅定支持中國實現國家統一，堅定支持中方在涉台等核心問題上的立場，將永遠肩並肩同中國站
在一起，做中國最可靠的朋友。白方願更多學習借鑒中方成功發展經驗，加強兩國各領域務實合
作。
　　習近平１５日下午還在撒馬爾罕國賓館會見阿塞拜疆總統阿利耶夫。習近平稱，雙方要擴大
貿易規模，優化貿易結構，增加中歐班列運量，暢通國際供應鏈。相信中阿共建「一帶一路」合
作的道路越走越寬廣等。（ｗｌ）

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