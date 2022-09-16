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即市新聞

16/09/2022 14:25

【政策解讀】券商股遭血洗，國泰君安：料合理收費不會受嚴格管制

　　《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ場券商板塊午後跌幅擴大至逾５％，繼續領跌兩市，有「券
茅」之稱的東方財富（深：３０００５９）未見起色，持續瀉逾一成。券商股齊挫，亦拖累滬綜
指跌幅擴至逾２％。市場猜測券商股本輪血洗，或與國辦法布《關於進一步優化營商環境降低市
場主體制度性交易成本的意見》提及券商基金降費有關。
　　對此，國泰君安非銀分析師劉欣琦認為，此降費非彼降費。《意見》是國辦為優化營商環境
所做的舉措，不是專門針對金融行業。其中幾乎涉及各類政府、公用事業、協會商會等制度性及
牌照性收費。從目的來理解此次降費，可以預測降費的主要對象是制度性（牌照性）帶來的高收
費，基於市場原則的合理收費預計不會受到嚴格的管制。與此同時，《意見》將推動金融行業回
歸本質，隨著牌照紅利價值下降，具有產品化、投資能力的機構將受益。
　　事實上，《辦法》也鼓勵銀行等金融機構對小微企業等予以合理優惠，適當減免帳戶管理服
務等收費。堅決查處銀行未按照規定進行服務價格信息披露以及在融資服務中不落實小微企業收
費優惠政策、轉嫁成本、強制捆綁搭售保險或理財產品等行為。（ｗｌ）

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