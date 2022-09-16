【聚焦數據】財政部：首八月全國預算收入同比降幅收窄至８％

《經濟通通訊社１６日專訊》國家財政部公布，１－８月累計，全國一般公共預算收入
１３８０４３億元（人民幣．下同），扣除留抵退稅因素後增長３﹒７％；按自然口徑計算下降
８％，降幅較１－７月收窄１﹒２個百分點。
其中，中央一般公共預算收入６３６１６億元，扣除留抵退稅因素後增長２﹒８％，按自然
口徑計算下降９﹒７％；地方一般公共預算本級收入７４４２７億元，扣除留抵退稅因素後增長
４﹒５％，按自然口徑計算下降６﹒５％。全國稅收收入１１３２４９億元，扣除留抵退稅因素
後增長１﹒１％，按自然口徑計算下降１２﹒６％；非稅收入２４７９４億元，比上年同期增長
２１﹒２％。
期內，印花稅３１８８億元，比上年同期增長４﹒１％。其中，證券交易印花稅２０６９億
元，比上年同期增長３﹒９％。
＊１－８月全國預算支出同比增６﹒３％＊
１－８月累計，全國一般公共預算支出１６５１７７億元，比上年同期增長６﹒３％，增速
較１－７月輕微回落。其中，中央一般公共預算本級支出２１１６３億元，比上年同期增長
６﹒７％；地方一般公共預算支出１４４０１４億元，比上年同期增長６﹒３％。（ｗｌ）
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