【ＦＯＣＵＳ】「三架馬車」全勝預期，細節暗藏表面光鮮

【ＦＯＣＵＳ】２﹒６％（巴克萊）、２﹒７％（野村）、２﹒８％（惠譽）、３％（摩通

、高盛、瑞銀、澳新）、３﹒３％（渣打）、３﹒５％（花旗）……一眾大行紛紛下調中國

２０２２年增長預期之際，離岸、在岸人民幣時隔逾兩年再次前後脚「破７」，周五（１６日）

揭盅的「三架馬車」８月表現全數勝預期，能否逼退寒意？



＊高溫炙烤，單月固投錄春節後最低＊



整月鳴響「高溫預警」、２０省錄得突破歷史極值溫度、自１９６１年以來最熱的８月，炙

烤下的中國經濟表現如何？國統局今早公布，當月工業增加值按年增４﹒２％，優於市場預期的

３﹒８％

（７月增３﹒８％ ＶＳ 預期４﹒６％）；不過，多地工業限電的影響仍從按月下降的水泥、

粗鋼、汽車、集成電路、原煤、原油等產量可見一斑；唯一亮點是新能源汽車，８月單月產量突

破７１萬輛大關。

再看萬眾矚目的社會消費品零售，８月按年增５﹒４，大勝市場預期的３﹒５％（７月增

２﹒７％ ＶＳ 預期５％）；但此主要得益於去年８月的低基數效應，實際金額僅按月多

３８８億元。跟房地產有關的家電、家具、建築裝潢材料銷售額齊按月下跌，非必需品類的通訊

器材、金銀珠寶銷售額亦雙雙下跌。

而最能凸顯標題數字「表面光鮮」的，無疑是首８月固定資產投資，按年增５﹒８％，優於

市場預期的５﹒５％（７月增５﹒７％ ＶＳ 預期６﹒２％）。但看真些，８月單月實際投資

額僅４﹒７萬億元，為農曆新年後最低，更遠遜６月單月的６﹒５萬億元。



＊經濟回穩向上優先，人幣下站７﹒２＊



至於房地產，反映需求端的銷售面積繼６月回暖後，連續第二個月未能重上萬平方米大關，

市場傳聞，最高層已拍板同意除北京、上海、廣州、深圳這四個一線城市外，其他地方政府放鬆

購房限制；消息人士最新稱，一線城市廣州擬放行新樓價格最高可下調２０％。

為了刺激貸款需求，國有六大行周四（１５日）已同步下調存款基準利率，為２０１５年

１０月以來首次；加上人民銀行上月時隔半年再宣布ＭＬＦ（中期借貸便利）政策利率降息１０

基點，理論上兩者都為未來ＬＰＲ（貸款市場報價利率）進一步下調提供空間。

然而硬幣總有兩面，中美貨幣政策基調一鬆一緊，已令境外機構投資者連續７個月減持境內

債券，累計規模達５００３億元；而盡管央媽連續１７個交易日將人民幣中間價設置於遠超市場

預期（周三達５９８基點創記錄，今日為５２８基點）維穩，離岸、在岸兌美元前後脚仍時隔逾

兩年再跌穿７算，下一個考驗直指７﹒２，顯示確保經濟回穩向上為當前首要目標。

