【新冠肺炎】傳港府研究實施黃碼方案減低渣馬賽事風險

《經濟通通訊社１６日專訊》今年渣打香港馬拉松暫定在１１月２０日舉行，正等待政府答

覆。但據本地報章引述政府內部人士指，政府官員考慮規定參加跑手的疫苗通行證，在比賽前後

數天，要變成「黃碼」，限制參加者出入酒吧食肆，一方面減低他們在比賽前「中招」的風險，

另一方面，即使比賽期間出現傳播，亦會減低跑手在比賽後繼續傳播病毒的風險。

政府上月以疫情升溫為由，先後叫停香港十公里錦標賽和維港渡海泳，令體育界大失所望。

據《星島日報》報道，政府高層深知渣馬在體育界的地位，專責體育政策的文化體育及旅遊局力

爭豁免這項活動，但同時擔心豁免大型賽事會向巿民發出疫情已過的錯誤訊息，影響疫苗接種率

；同時此前已叫停兩項賽事，豁免渣馬會被質疑雙重標準。

主辨方田總表示，將要求跑手須持疫苗通行證「藍碼」、即最少打３針，賽前須提供４８小

時核酸檢測陰性及當日的快測陰性證明。但政府內部有人認為，此舉仍有漏洞，包括核酸檢測後

４８小時內，參加者仍可能受到感染。因此，有官員建議將參賽選手的疫苗通行證變成「黃碼」

，以減低其賽前感染風險。

報道指，上述方案目前仍在內部探討階段，未與田總商議。但政府此前表明，「黃碼」只用

於入境人士，若採納這個方案，擔心巿民會誤以為政府有意擴大「黃碼」適用範圍。（ａｃ）





