【新冠肺炎】主教周守仁快測確診，未能如期下周二返港

《經濟通通訊社１６日專訊》身在羅馬的天主教香港教區主教周守仁，日前經快速測試確診

新冠病毒，預料未能按原定時間於下周二（２０日）回港。

周守仁在天主教香港教區社交專頁表示，自己在上周四（８日）快測確診新冠病毒後，一直

留在房間內隔離。

他表示，病情並不嚴重，已接種新冠疫苗，今天已是確診的第８天，雖然病毒量開始減輕，

但檢測仍呈「二線」，預料暫未能如期於本月２０日回港，直到能夠安全上機。（ｃｌ）

