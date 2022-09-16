《經濟通通訊社１６日專訊》身在羅馬的天主教香港教區主教周守仁，日前經快速測試確診
新冠病毒，預料未能按原定時間於下周二（２０日）回港。
周守仁在天主教香港教區社交專頁表示，自己在上周四（８日）快測確診新冠病毒後，一直
留在房間內隔離。
他表示，病情並不嚴重，已接種新冠疫苗，今天已是確診的第８天，雖然病毒量開始減輕，
但檢測仍呈「二線」，預料暫未能如期於本月２０日回港，直到能夠安全上機。（ｃｌ）
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16/09/2022 15:44
【新冠肺炎】主教周守仁快測確診，未能如期下周二返港
《經濟通通訊社１６日專訊》身在羅馬的天主教香港教區主教周守仁，日前經快速測試確診
新冠病毒，預料未能按原定時間於下周二（２０日）回港。
周守仁在天主教香港教區社交專頁表示，自己在上周四（８日）快測確診新冠病毒後，一直
留在房間內隔離。
他表示，病情並不嚴重，已接種新冠疫苗，今天已是確診的第８天，雖然病毒量開始減輕，
但檢測仍呈「二線」，預料暫未能如期於本月２０日回港，直到能夠安全上機。（ｃｌ）
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