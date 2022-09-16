【外圍經濟】阿根廷央行或加息５﹒５厘至７５厘

《經濟通通訊社１６日專訊》一名直接了解內情的人士透露，阿根廷央行已決定提高利率支

持本幣，並遏制年底前逼近１００％的通脹。

阿根廷央行已經決定將基準Ｌｅｌｉｑ利率上調５﹒５厘至７５厘。之前公布的通脹數據顯

示，消費物價指數按年上升近７９％，創下３０年來最快增速。

此外，智利被穆迪降級至Ａ２，展望由負面調整為穩定。因為智利拒絕新憲法後可能會導致

更多的社會支出，儘管增長前景依然溫和。（ｒｃ）

