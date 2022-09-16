【外圍經濟】印尼計劃逐步淘汰燃煤電廠

《經濟通通訊社１６日專訊》印尼計劃在未來３０年內逐步淘汰燃煤電廠，並用更清潔的能

源取而代之，但並未得到潛在投資者的支持。

印尼將需要６０００億美元來逐步淘汰１５吉瓦的煤炭發電，並在此期間增加類似數量的可

再生能源發電能力。

政府已經在沙特阿拉伯、阿聯酋和一些歐洲國家進行了投資者路演，以推廣其能源轉型計劃

。但是，沒有國家表示願意投資。（ｒｃ）

