【大行炒Ｄ乜】匯證降濰柴至「持有」，摩通恢復中興「增加比重」

《經濟通通訊社１６日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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濰柴動力 匯證 １１﹒８０→１０﹒５０ 買入→持有 ９﹒８９
（０２３３８）
比亞迪 麥格理 維持３５７﹒００ 維持跑贏大市 ２１７﹒２０
（０１２１１）
中興 摩通 恢復２４﹒００ 恢復增加比重 １７﹒２０
（００７６３）
平保 富瑞 維持５７﹒００ 維持買入 ４６﹒５５
（０２３１８）
人保 富瑞 ５﹒３５→５﹒１６ 維持持有 ２﹒４６
（０１３３９）
太保 富瑞 １９﹒６０→１９﹒７０ 維持買入 １６﹒３６
（０２６０１）
太平 富瑞 ８﹒６０→８﹒５０ 維持持有 ７﹒７６
（００９６６）
中廣核電力 大摩 維持２﹒３０ 維持持平 １﹒８５
（０１８１６）
金沙 瑞信 維持１８﹒３０ 維持跑贏大市 １７﹒３４
（０１９２８）
銀娛 瑞信 維持４９﹒００ 維持跑贏大市 ４３﹒００
（０００２７）
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表列較早前部分大行評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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兗礦 大摩 １８﹒００→２１﹒１５ 維持降低比重 ３２﹒７０
（０１１７１）
首鋼資源 大摩 ３﹒６０→３﹒８４ 持平比重→增加比重 ２﹒６７
（００６３９）
東航 星展 ２﹒８０→２﹒６０ 維持持有 ２﹒６６
（００６７０）
國航 星展 ５﹒２０→４﹒２０ 持有→價值全面反映 ６﹒１０
（００７５３）
南航 星展 ５﹒１０→４﹒５０ 買入→持有 ４﹒１６
（０１０５５）
華電國際 中銀國際 ３﹒００→４﹒６０ 持有→買入 ３﹒３５
（０１０７１）
嗶哩嗶哩 中金 首予２１３﹒００ 首予跑贏大市 １４５﹒１０
（０９６２６）
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（ｈｃ）
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