【大行炒Ｄ乜】匯證降濰柴至「持有」，摩通恢復中興「增加比重」

《經濟通通訊社１６日專訊》表列大行最新評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

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濰柴動力 匯證 １１﹒８０→１０﹒５０ 買入→持有 ９﹒８９

（０２３３８）

比亞迪 麥格理 維持３５７﹒００ 維持跑贏大市 ２１７﹒２０

（０１２１１）

中興 摩通 恢復２４﹒００ 恢復增加比重 １７﹒２０

（００７６３）

平保 富瑞 維持５７﹒００ 維持買入 ４６﹒５５

（０２３１８）

人保 富瑞 ５﹒３５→５﹒１６ 維持持有 ２﹒４６

（０１３３９）

太保 富瑞 １９﹒６０→１９﹒７０ 維持買入 １６﹒３６

（０２６０１）

太平 富瑞 ８﹒６０→８﹒５０ 維持持有 ７﹒７６

（００９６６）

中廣核電力 大摩 維持２﹒３０ 維持持平 １﹒８５

（０１８１６）

金沙 瑞信 維持１８﹒３０ 維持跑贏大市 １７﹒３４

（０１９２８）

銀娛 瑞信 維持４９﹒００ 維持跑贏大市 ４３﹒００

（０００２７）

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表列較早前部分大行評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

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兗礦 大摩 １８﹒００→２１﹒１５ 維持降低比重 ３２﹒７０

（０１１７１）

首鋼資源 大摩 ３﹒６０→３﹒８４ 持平比重→增加比重 ２﹒６７

（００６３９）

東航 星展 ２﹒８０→２﹒６０ 維持持有 ２﹒６６

（００６７０）

國航 星展 ５﹒２０→４﹒２０ 持有→價值全面反映 ６﹒１０

（００７５３）

南航 星展 ５﹒１０→４﹒５０ 買入→持有 ４﹒１６

（０１０５５）

華電國際 中銀國際 ３﹒００→４﹒６０ 持有→買入 ３﹒３５

（０１０７１）

嗶哩嗶哩 中金 首予２１３﹒００ 首予跑贏大市 １４５﹒１０

（０９６２６）

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（ｈｃ）

