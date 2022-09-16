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16/09/2022 08:34

【大行炒Ｄ乜】匯證降濰柴至「持有」，摩通恢復中興「增加比重」

　　《經濟通通訊社１６日專訊》表列大行最新評級及目標價：
　
　　　股份╱編號　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　（元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　濰柴動力　　　　匯證　　　１１﹒８０→１０﹒５０　買入→持有　　　９﹒８９　
　　（０２３３８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　比亞迪　　　　麥格理　　　維持３５７﹒００　　　維持跑贏大市　２１７﹒２０
　　（０１２１１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　中興　　　　　摩通　　　　　恢復２４﹒００　　　恢復增加比重　１７﹒２０　
　　（００７６３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　平保　　　　　富瑞　　　　　維持５７﹒００　　　　維持買入　　４６﹒５５　
　　（０２３１８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　人保　　　　　富瑞　　　　５﹒３５→５﹒１６　　　維持持有　　　２﹒４６　
　　（０１３３９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　太保　　　　　富瑞　　　１９﹒６０→１９﹒７０　　維持買入　　１６﹒３６　
　　（０２６０１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　太平　　　　　富瑞　　　　８﹒６０→８﹒５０　　　維持持有　　　７﹒７６　
　　（００９６６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　中廣核電力　　　大摩　　　　　維持２﹒３０　　　　　維持持平　　　１﹒８５　
　　（０１８１６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　金沙　　　　　瑞信　　　　　維持１８﹒３０　　　維持跑贏大市　１７﹒３４　
　　（０１９２８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　銀娛　　　　　瑞信　　　　　維持４９﹒００　　　維持跑贏大市　４３﹒００　
　　（０００２７）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　表列較早前部分大行評級及目標價：
　
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　兗礦　　　　　大摩　　　１８﹒００→２１﹒１５　　維持降低比重　　　３２﹒７０　
（０１１７１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　首鋼資源　　　　大摩　　　　３﹒６０→３﹒８４　　持平比重→增加比重　　２﹒６７　
（００６３９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　東航　　　　　星展　　　　２﹒８０→２﹒６０　　　　維持持有　　　　　２﹒６６　
（００６７０）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國航　　　　　星展　　　　５﹒２０→４﹒２０　　持有→價值全面反映　　６﹒１０　
（００７５３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　南航　　　　　星展　　　　５﹒１０→４﹒５０　　　　買入→持有　　　　４﹒１６　
（０１０５５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　華電國際　　　中銀國際　　　３﹒００→４﹒６０　　　　持有→買入　　　　３﹒３５　
（０１０７１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　嗶哩嗶哩　　　　中金　　　　首予２１３﹒００　　　　首予跑贏大市　　　１４５﹒１０
（０９６２６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｈｃ）

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