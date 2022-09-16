《日入而息》７博企獲接納競投澳門賭牌，萬物雲下周一招股

《今天重點》

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澳門賭牌競投開標，７間入標博企均獲接納

萬物雲下周一開招，入場費５３２３﹒１元；萬物雲指引入淡馬錫、潤暉、中國誠通等７家基石

投資

地政總署表示沙田顯和里地皮共收１７份標書

恒大汽車（００７０８）恒馳５今日起在天津量產，１０月交付；據報恒大汽車敦促ＦＦ董事會

召開特別股東大會，罷免兩獨董；廣汽集團否認併購恒大汽車傳聞

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３％連跌九周，創１８６周新低

本港新增８９９９宗確診個案，再多１５宗死亡個案；學校呈報１０１４宗確診，１２間學校１

３班須停課

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《即日市況》

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恒指全日低收１６８點報１８７６１，科指低收１０４點報３８５８

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《深滬股市》

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滬綜指收跌２﹒３％見逾三個月低，全周累挫４﹒２％

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《美元匯價》

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美元強勢，歐元短線料續承壓

歐元最新報０﹒９９６９╱７１，日圓最新報１４３﹒２９╱３２

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《公司資訊》

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恒地（０００１２）粉嶺北新盤第２期首推８３伙，折實入場３０７

萬

據報富達全面增持騰訊等互聯網股份

新濠（００２００）長遠將配合澳門政府吸引外國客源

永利澳門（０１１２８）在澳有多年經驗投入，一定會有成績

香港寬頻（０１３１０）推ｉＰｈｏｎｅ １４優惠，登記指定５Ｇ

計劃享機價折扣

優通未來（０６１６８）成立特別調查委員會調查未經授權認購

騰訊（００７００）今回購１１８萬股，涉３﹒５１億元

蒙古能源（００２７６）與Ｔｈｉｅｓｓ簽訂５７５萬美元之和解協

議

英皇娛樂酒店（００２９６）採納中文名稱為第二名稱

英達公路再生科技（０６８８８）近日購買１７﹒４萬股股份

惠理集團（００８０６）８月底管理資產總值按年跌約４１％

科軒動力（００４７６）今交付全港首輛純電動無障礙小巴予營運商

測試

中國銀河（０６８８１）今年度第十期短期融資發行完畢，規模３０

億元人民幣

據報字節跳動斥最多３０億美元現金回購股票和擴大員工期權池

據報港交所（００３８８）旗下ＬＭＥ被多個對沖基金於倫敦法院控

告

美高梅何超瓊稱對賭牌競投有信心，加大力度推多元旅遊

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《國企紅籌》

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萬科（０２２０２）北京區域人事調整，張建新降職回京本部，天津煙台公司換帥

中國太平（００９６６）首８月原保險保費收入按年增約１﹒６％

華潤電力（００８３６）８月附屬電廠售電量升２４﹒９％

中國電力（０２３８０）河北省灤南縣雙碳助力鄉村振興項目動工

國銀租賃（０１６０６）訂融資租賃交易涉５﹒２億元人民幣

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《神州民企》

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聯眾國際（０６８９９）向亮智控股提起民事訴訟

恒大汽車（００７０８）恒馳５今日起在天津量產，１０月交付；據報恒大汽車敦促ＦＦ董事會

召開特別股東大會，罷免兩獨董；廣汽集團否認併購恒大汽車傳聞

理想汽車（０２０１５）開通法務部微博，首條澄清降質量標準傳言

世茂集團（００８１３）首八個月累計合約銷售額跌７１﹒５％

合景泰富（０１８１３）８月預售額按年跌４６％至３８﹒６億元人民幣

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《中國要聞》

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統計局表示８月川渝工業生產下滑，江浙等發揮穩定作用；地產市場仍處下行過程，保交樓穩民

生效果現；３千億金融工具槓桿作用顯現，基建增速加快；全球通脹壓力加大，中國有較好條件

穩定價格；需求不足突出，核心ＣＰＩ處低位料逐步改善；汽車行業恢復加快，８月汽車產量增

３９％；延續恢復發展態勢，８月主要指標現積極變化；８月發電增速加快至９﹒９％，原煤進

口轉升；８月一線城市樓價同比漲幅縮，二三線降幅擴

特斯拉變相降價，對月底前提車用戶補貼８０００元保費

栗戰書冀加強與南韓在供應鏈合作，及加快自貿談判；栗戰書轉抵南韓訪問三日，預計今日會晤

尹錫悅

國家和地方同步以低於市場價投放２０萬噸豬肉儲備

分析指外需放緩疊加樓市低迷，經濟復甦基礎並不牢固

５８安居預計房地產市場逐步企穩，各地分化將延續

１８個民企投資項目簽約浦東，投資總額超２００億元

首８月消費零售額增速降轉升，統計局表示消費潛力巨大

中證監表示加快完善金融科技創新試點制度框架

國資委主任郝鵬到中國電信、中國聯通調研

美團打車接入騰訊出行，已在上海、杭州等城市實行

內地８月工業增加值增４﹒２％，勝預期

內地８月社會消費品零售總額增５﹒４％，大勝預期

首８月全國固定資產投資增５﹒８％，略勝預期

首８月全國房地產投資下降７﹒４％，降幅擴大

首８月全國商品房銷售額下跌２７﹒９％，跌幅收窄

８月城鎮調查失業率５﹒３％，青年失業率１８﹒７％

華夏合肥高新ＲＥＩＴ公眾配售比創新高，吸金千三億

廣州擬建設粵港澳大灣區碳排放權交易所

人行續２０億逆回購利率持平，本周淨回籠２０２０億

上海銀行業資產和銀行貸款十年增逾１４０％

波音中國表示時機合適時仍能向中國客戶交付飛機

測算表示８月７０城新樓價格指數同比降幅續創七年最大

青島官方刪「二手房不再限購」內容，傳蘇州恢復限購

穆迪表示地方政府財務不佳仍舉債投資科創，釀信用風險

再有至少六家股份制銀行今起下調存款利率

傳天天基金平台銷售不理想，東方財富表示經營一切正常

樂普醫療擬瑞士發ＧＤＲ，最多或集資２﹒２４億美元

湖南長沙中電信大樓發生火災，樓體劇烈燃燒傷亡不明

財政部表示首八月全國預算收入同比降幅收窄至８％

廣東表示到２０２５年新能源車銷量達到汽車銷售總量兩成

中紀委表示建設銀行原投資理財總監張龍接受調查

光大控股創業投資與新能源基金部董事總經理馬偉被查

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒７４％，報１４５６１﹒７６點

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《其他消息》

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陳茂波支持轉型綠色發展，力求２０２５年達碳中和目標

特首辦呼籲市民提防偽冒李家超訪談的詐騙廣告

警員無展示警員編號違人權法，律政司上訴准提新證據

政府更新職工會登記表，須聲明不進行不利國安活動

李宇軒及律師助理認勾結外國勢力，延至１﹒１２再訊

華盛頓郵報指羊村案顯示司法倒退，陳國基批毫無根據

據報國家芯片大基金管理公司副總裁任凱被帶走調查

丘應樺訪柬埔寨商界，稱透過商會說好香港故事

余偉文稱香港在人民幣國際化中具有獨特地位

鄧炳強料廿三條立法一定會被抹黑，將預早向市民解說清楚

陳啟宗分享修復建福宮花園經驗，藉文物保育體現恒隆「永續」價值

政府再延長寬減政府租金至今年底，料收入減約７億元

破產管理署表示８月發出清盤令數目創近兩年最多

地政總署表示沙田顯和里地皮共收１７份標書

香港金融科技協會委任陳文理為新任主席

消委會就Ｃｒｏｓｔｉｎｉ結業接３４宗預繳餅卡投訴涉逾１０萬元

深股通全日流出近１３億元，外資連續三日淨流出；滬股通額度全日用２億元，外資流出４５億

元

教育局正制訂教師專業操守指引，料今年內公布

數碼通推出ｉＰｈｏｎｅ免費升級雙倍容量優惠

澳娛綜合表示對競投賭牌充滿信心，料可拓展海外客源

澳門賭牌競投今早開標，料年底前完成判給程序

維港泳下月２３日舉行，名額１５００人須賽前４８小時核酸檢測

羅兵咸永道表示相信疫情很快過去，深港兩地人才流動只是時間問題

中原ＣＣＬ按周跌０﹒３％連跌九周，創１８６周新低

鄭若驊將到清華大學任教授，徐英偉任電視節目主持

加Ｐ前銀行上調存息吸客，分析料短期定存息率或再升

環境保護署表示明年推電動小巴先導計劃，將資助小巴業界使用

警務處與財匯局簽署ＭＯＵ，共同維護金融市場穩健及公平

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《俄烏開戰》

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普京珍視中國在烏克蘭問題平衡立場，承認中國有疑慮

美國再向基輔提供６億美元軍火，支援烏軍對俄反攻

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《出訪中亞》

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教宗欲與習近平會面遭婉拒，方濟各稱不易理解但尊重

習近平在撒馬爾罕會晤白俄羅斯及阿塞拜疆總統

習近平晤伊朗總統萊希，強調支持伊方維護國家主權

習近平稱防範外部勢力策動顏色革命，堅持多邊主義

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《國際要聞》

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拜登表示鐵路公司與工會達成的協議是重大勝利

日本央行行長黑田東彥或於明年３月提前卸任

日本天皇夫婦將訪英出席女王國葬，是即位首次外訪

倫敦市中心萊斯特廣場刀手施襲，２名警員受傷

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《外圍經濟》

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Ａｄｏｂｅ以２００億美元收購軟件公司Ｆｉｇｍａ

印尼計劃逐步淘汰燃煤電廠

德國正就救援天然氣公司進行談判

日本將資助購買液化天然氣以緩解冬季電力緊縮

法國央行大幅下調經濟增長預期

美國前財長薩默斯預計聯儲局將加息至４﹒３厘以上

阿根廷央行或加息５﹒５厘至７５厘

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《大國博弈》

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拜登簽令加強審查影響美國安全交易，強調非針對中國

王岐山料將出席英女王國葬，惟據報卓慧思無意會見

中國就對台售武制裁美國雷神及波音防務兩名高管

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《新冠肺炎》

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本港新增８９９９宗確診個案，再多１５宗死亡個案

學校呈報１０１４宗確診，１２間學校１３班須停課

七個餐飲商會致函特首稱生意悲觀，促政府再推保就業

上海昨日新增本土新冠無症狀感染者３例

世衛組織稱新冠疫情終結在望，中國下架相關視頻

主教周守仁快測確診，未能如期下周二返港

傳港府研究實施黃碼方案減低渣馬賽事風險

全國昨新增確診降至８４８宗，創逾一個月新低

台灣新增逾４﹒１萬宗新冠本土病例，增４６死亡個案

多家內媒澄清：「動態清零」已成為基本國策是謠言

梁栢賢稱國際通關大勢所趨，批拖著復常後腿另有目的

約三至四成商戶申請延遲交租，零售管理協會稱不樂觀

田北辰稱可藉渣馬決定未來大型戶外活動舉行條件

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