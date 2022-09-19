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即市新聞

19/09/2022 07:46

《日出而作》聯儲局議息前美股偏弱，納指跌近１％

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　　（點）　　　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３０８２２﹒４２　跌　－１３９﹒４０　－０﹒４５％
　　標普５００　　　　　３８７３﹒３３　跌　　－２８﹒０２　－０﹒７２％
　　納斯達克　　　　　１１４４８﹒４０　跌　－１０３﹒９５　－０﹒９０％
　　倫敦富時１００　　　７２３６﹒６８　跌　　－４５﹒３９　－０﹒６２％
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２７４１﹒２６　跌　－２１５﹒４０　－１﹒６６％
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６０７７﹒３０　跌　　－８０﹒５４　－１﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４２﹒８０５９，歐元兌美元
１﹒００２０
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太平地氈（００１４６）全年純利升５２％，派末期息６仙增１倍　　　
　　中國置業投資（００７３６）全年純利跌６４％，申請今早復牌　　　　
　　阿爾法企業（００９４８）手機解決方案附屬自動清盤，助減少虧損　　
　　遠東宏信（０３３６０）２５億人幣售基礎資產，料收益１３０萬人幣　
　　黛麗斯（００３３３）全年純利３５５萬元升２７％，不派息　　　　　
　　明發集團（００８４６）６﹒５億元售壽臣山項目股權料收益１﹒３億元
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　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雲頂新耀（０１９５２）委任羅永慶執行董事兼首席執行官　　　　　　　　　
　　渣打（０２８８８）上周五倫敦再回購近１６０萬股，涉８６９０萬元　　　　
　　中免（０１８８０）穩價期結束，部分超額配股權行使涉１３６２萬股　　　　
　　粵豐環保（０１３８１）獲授３億元定期貸款，為期３６個月　　　　　　　　
　　易緯集團（０３８９３）委財務董事林永鴻任執董，上周五起生效　　　　　　
　　佳兆業美好（０２１６８）委佳兆業副總裁牟朝輝任執董兼行政總裁　　　　　
　　藍河控股（００４９８）４４５０萬元購辦公室物業２５％股權　　　　　　　
　　國盛投資（０１２２７）上市地位明早起被取消　　　　　　　　　　　　　　
　　賢能集團（０１７３０）３０００萬坡元購新加坡商住物業　　　　　　　　　
　　瘋狂體育（０００８２）出售亞洲銀行股份交易已失效，不影響財務　　　　　
　　英皇國際（００１６３）逾３億元增壽臣山項目１０％，至５０％　　　　　　
　　鼎石資本（００８０４）建議２０股合併１股，每手５０００股不變　　　　　
　　國泰航空（００２９３）８月載客逾２５萬人次，同比增８８％　　　　　　　
　　金山科技工業（０００４０）附屬ＧＰ工業１０５０萬元沽新盛力股份　　　　
　　中渝置地（０１２２４）逾３億元增壽臣山１５號１０％股權至４２％　　　　
　　華建控股（００４７９）提交申請司法覆核許可，反對除牌決定　　　　　　　
　　嘉藝控股（０１０２５）２０００萬人幣購貴州物管商４０％股權　　　　　　
　　ＥＳＲ（０１８２１）首席財務官鄒偉平辭任，林明倫接任　　　　　　　　　
　　愛帝宮（００２８６）股東承諾逾９％股權禁售延至明年３月　　　　　　　　
　　富強（００２９０）主要股東要求股東會撤銷公司發１﹒８３億股及罷免兩執董
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　弘業期貨（０３６７８）董事長周勇辭任，執董周劍秋接任　　　　
　　北京首都機場（００６９４）委鄧先山及李純委任副總經理　　　　
　　華晨中國（０１１１４）執董孫寶偉辭任，上周五生效　　　　　　
　　中國鐵塔（００７８８）建議委３董事，待股東批准　　　　　　　
　　中國同輻（０１７６３）委非執董代樹權任副董事長　　　　　　　
　　中國神華（０１０８８）８月煤炭銷量同比跌１３％　　　　　　　
　　萬科企業（０２２０２）增持主體取消增持股價上限　　　　　　　
　　海通恆信（０１９０５）１０億人幣售基礎資產供證券化　　　　　
　　中國銀河（０６８８１）獲批做市交易業務資格　　　　　　　　　
　　中芯國際（００９８１）非執董任凱涉違紀違法遭查　　　　　　　
　　山高新能源（０１２５０）成清潔能源載體，訂備忘　　　　　　　
　　中國電信（００７２８）長沙分公司起火通信樓產權非上市公司所有
　　凱萊英（０６８２１）終止合併Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ　　　　　　
　　貴州銀行（０６１９９）捐１０００萬人幣助疫情防控　　　　　　
　　天齊鋰業（０９６９６）尋循環貸款額度增至１０億美元　　　　　
　　瑞科（０２１７９）違規漏報５﹒７億人幣結構性存款　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　康諾亞（０２１６２）在研胃癌藥獲藥監局「突破性治療藥物認定」　
　　心連心（０１８６６）兩主要股東共斥１７３８萬元增持３７７萬股　
　　銀建國際（００１７１）委聯席行政總裁陳永存任執董，上周五起生效
　　新希望服務（０３６５８）與新希望房地產終止框架協議，不影響財務
　　弘陽地產（０１９９６）首席財務官申廣平辭任，執董雷偉彬兼任　　
　　先鋒醫藥（０１３４５）執董兼行政總裁羅春憶辭任，上周五起生效　
　　中升控股（００８８１）董事長和總裁共增持４４萬股　　　　　　　
　　歌禮製藥（０１６７２）年底終止推廣羅氏肝炎干擾素　　　　　　　
　　浩澤淨水（０２０１４）委３人任獨立非執董，上周五起生效　　　　
　　旭輝控股（００８８４）擬內地發票據，籌最多１２億人幣　　　　　
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　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　中俄在京舉行戰略安全磋商和執法安全合作機制會議
　　三隻ＥＴＦ期權今起上市交易　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　聯儲局加息在即美匯周線上揚，英鎊再破３７年新低
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　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　拜登稱曾警告中國勿違對俄制裁，暫未見北京實際援俄
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　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島要聞》　
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　　台東發生６﹒８級
　　淺層地震已造成１
　　死７９傷　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　成都大連復常，澳
　　門入境珠海核酸證
　　明放寬為４８小時
　　貴州轉運涉疫居民
　　車輛失事２７死，
　　官員道歉　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《神州券商》　
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　　中證監批復首批８
　　家券商的科創板做
　　市商資格　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《神州金融》　
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　　多家銀行跟進下調
　　存款利率，包括平
　　安銀行、浦發銀行
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　　　　　　　　　　　　　　　《英女王逝世》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　王岐山出席英女王
　　國葬　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　瑞銀據報聘「內容
　　審查員」，瑞銀拒
　　評　　　　　　　
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