《日出而作》聯儲局議息前美股偏弱，納指跌近１％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
（點） （點） （％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
紐約道瓊斯 ３０８２２﹒４２ 跌 －１３９﹒４０ －０﹒４５％
標普５００ ３８７３﹒３３ 跌 －２８﹒０２ －０﹒７２％
納斯達克 １１４４８﹒４０ 跌 －１０３﹒９５ －０﹒９０％
倫敦富時１００ ７２３６﹒６８ 跌 －４５﹒３９ －０﹒６２％
法蘭克福ＤＡＸ １２７４１﹒２６ 跌 －２１５﹒４０ －１﹒６６％
巴黎ＣＡＣ ４０ ６０７７﹒３０ 跌 －８０﹒５４ －１﹒３１％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４２﹒８０５９，歐元兌美元
１﹒００２０
《公司業績》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
太平地氈（００１４６）全年純利升５２％，派末期息６仙增１倍
中國置業投資（００７３６）全年純利跌６４％，申請今早復牌
阿爾法企業（００９４８）手機解決方案附屬自動清盤，助減少虧損
遠東宏信（０３３６０）２５億人幣售基礎資產，料收益１３０萬人幣
黛麗斯（００３３３）全年純利３５５萬元升２７％，不派息
明發集團（００８４６）６﹒５億元售壽臣山項目股權料收益１﹒３億元
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《公司資訊》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
雲頂新耀（０１９５２）委任羅永慶執行董事兼首席執行官
渣打（０２８８８）上周五倫敦再回購近１６０萬股，涉８６９０萬元
中免（０１８８０）穩價期結束，部分超額配股權行使涉１３６２萬股
粵豐環保（０１３８１）獲授３億元定期貸款，為期３６個月
易緯集團（０３８９３）委財務董事林永鴻任執董，上周五起生效
佳兆業美好（０２１６８）委佳兆業副總裁牟朝輝任執董兼行政總裁
藍河控股（００４９８）４４５０萬元購辦公室物業２５％股權
國盛投資（０１２２７）上市地位明早起被取消
賢能集團（０１７３０）３０００萬坡元購新加坡商住物業
瘋狂體育（０００８２）出售亞洲銀行股份交易已失效，不影響財務
英皇國際（００１６３）逾３億元增壽臣山項目１０％，至５０％
鼎石資本（００８０４）建議２０股合併１股，每手５０００股不變
國泰航空（００２９３）８月載客逾２５萬人次，同比增８８％
金山科技工業（０００４０）附屬ＧＰ工業１０５０萬元沽新盛力股份
中渝置地（０１２２４）逾３億元增壽臣山１５號１０％股權至４２％
華建控股（００４７９）提交申請司法覆核許可，反對除牌決定
嘉藝控股（０１０２５）２０００萬人幣購貴州物管商４０％股權
ＥＳＲ（０１８２１）首席財務官鄒偉平辭任，林明倫接任
愛帝宮（００２８６）股東承諾逾９％股權禁售延至明年３月
富強（００２９０）主要股東要求股東會撤銷公司發１﹒８３億股及罷免兩執董
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《國企紅籌》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
弘業期貨（０３６７８）董事長周勇辭任，執董周劍秋接任
北京首都機場（００６９４）委鄧先山及李純委任副總經理
華晨中國（０１１１４）執董孫寶偉辭任，上周五生效
中國鐵塔（００７８８）建議委３董事，待股東批准
中國同輻（０１７６３）委非執董代樹權任副董事長
中國神華（０１０８８）８月煤炭銷量同比跌１３％
萬科企業（０２２０２）增持主體取消增持股價上限
海通恆信（０１９０５）１０億人幣售基礎資產供證券化
中國銀河（０６８８１）獲批做市交易業務資格
中芯國際（００９８１）非執董任凱涉違紀違法遭查
山高新能源（０１２５０）成清潔能源載體，訂備忘
中國電信（００７２８）長沙分公司起火通信樓產權非上市公司所有
凱萊英（０６８２１）終止合併Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ
貴州銀行（０６１９９）捐１０００萬人幣助疫情防控
天齊鋰業（０９６９６）尋循環貸款額度增至１０億美元
瑞科（０２１７９）違規漏報５﹒７億人幣結構性存款
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州民企》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
康諾亞（０２１６２）在研胃癌藥獲藥監局「突破性治療藥物認定」
心連心（０１８６６）兩主要股東共斥１７３８萬元增持３７７萬股
銀建國際（００１７１）委聯席行政總裁陳永存任執董，上周五起生效
新希望服務（０３６５８）與新希望房地產終止框架協議，不影響財務
弘陽地產（０１９９６）首席財務官申廣平辭任，執董雷偉彬兼任
先鋒醫藥（０１３４５）執董兼行政總裁羅春憶辭任，上周五起生效
中升控股（００８８１）董事長和總裁共增持４４萬股
歌禮製藥（０１６７２）年底終止推廣羅氏肝炎干擾素
浩澤淨水（０２０１４）委３人任獨立非執董，上周五起生效
旭輝控股（００８８４）擬內地發票據，籌最多１２億人幣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中國要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中俄在京舉行戰略安全磋商和執法安全合作機制會議
三隻ＥＴＦ期權今起上市交易
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《中概股速遞》
＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《匯市走勢》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
聯儲局加息在即美匯周線上揚，英鎊再破３７年新低
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《大國博弈》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
拜登稱曾警告中國勿違對俄制裁，暫未見北京實際援俄
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《寶島要聞》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
台東發生６﹒８級
淺層地震已造成１
死７９傷
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《新冠肺炎》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
成都大連復常，澳
門入境珠海核酸證
明放寬為４８小時
貴州轉運涉疫居民
車輛失事２７死，
官員道歉
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州券商》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中證監批復首批８
家券商的科創板做
市商資格
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《神州金融》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
多家銀行跟進下調
存款利率，包括平
安銀行、浦發銀行
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《英女王逝世》
＝＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
王岐山出席英女王
國葬
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
《其他消息》
＝＝＝＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
瑞銀據報聘「內容
審查員」，瑞銀拒
評
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動