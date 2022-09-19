《日出而作》聯儲局議息前美股偏弱，納指跌近１％

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３０８２２﹒４２ 跌 －１３９﹒４０ －０﹒４５％

標普５００ ３８７３﹒３３ 跌 －２８﹒０２ －０﹒７２％

納斯達克 １１４４８﹒４０ 跌 －１０３﹒９５ －０﹒９０％

倫敦富時１００ ７２３６﹒６８ 跌 －４５﹒３９ －０﹒６２％

法蘭克福ＤＡＸ １２７４１﹒２６ 跌 －２１５﹒４０ －１﹒６６％

巴黎ＣＡＣ ４０ ６０７７﹒３０ 跌 －８０﹒５４ －１﹒３１％

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﹡香港時間７：００ａｍ美元兌日圓１４２﹒８０５９，歐元兌美元

１﹒００２０



《公司業績》

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太平地氈（００１４６）全年純利升５２％，派末期息６仙增１倍

中國置業投資（００７３６）全年純利跌６４％，申請今早復牌

阿爾法企業（００９４８）手機解決方案附屬自動清盤，助減少虧損

遠東宏信（０３３６０）２５億人幣售基礎資產，料收益１３０萬人幣

黛麗斯（００３３３）全年純利３５５萬元升２７％，不派息

明發集團（００８４６）６﹒５億元售壽臣山項目股權料收益１﹒３億元

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《公司資訊》

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雲頂新耀（０１９５２）委任羅永慶執行董事兼首席執行官

渣打（０２８８８）上周五倫敦再回購近１６０萬股，涉８６９０萬元

中免（０１８８０）穩價期結束，部分超額配股權行使涉１３６２萬股

粵豐環保（０１３８１）獲授３億元定期貸款，為期３６個月

易緯集團（０３８９３）委財務董事林永鴻任執董，上周五起生效

佳兆業美好（０２１６８）委佳兆業副總裁牟朝輝任執董兼行政總裁

藍河控股（００４９８）４４５０萬元購辦公室物業２５％股權

國盛投資（０１２２７）上市地位明早起被取消

賢能集團（０１７３０）３０００萬坡元購新加坡商住物業

瘋狂體育（０００８２）出售亞洲銀行股份交易已失效，不影響財務

英皇國際（００１６３）逾３億元增壽臣山項目１０％，至５０％

鼎石資本（００８０４）建議２０股合併１股，每手５０００股不變

國泰航空（００２９３）８月載客逾２５萬人次，同比增８８％

金山科技工業（０００４０）附屬ＧＰ工業１０５０萬元沽新盛力股份

中渝置地（０１２２４）逾３億元增壽臣山１５號１０％股權至４２％

華建控股（００４７９）提交申請司法覆核許可，反對除牌決定

嘉藝控股（０１０２５）２０００萬人幣購貴州物管商４０％股權

ＥＳＲ（０１８２１）首席財務官鄒偉平辭任，林明倫接任

愛帝宮（００２８６）股東承諾逾９％股權禁售延至明年３月

富強（００２９０）主要股東要求股東會撤銷公司發１﹒８３億股及罷免兩執董

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《國企紅籌》

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弘業期貨（０３６７８）董事長周勇辭任，執董周劍秋接任

北京首都機場（００６９４）委鄧先山及李純委任副總經理

華晨中國（０１１１４）執董孫寶偉辭任，上周五生效

中國鐵塔（００７８８）建議委３董事，待股東批准

中國同輻（０１７６３）委非執董代樹權任副董事長

中國神華（０１０８８）８月煤炭銷量同比跌１３％

萬科企業（０２２０２）增持主體取消增持股價上限

海通恆信（０１９０５）１０億人幣售基礎資產供證券化

中國銀河（０６８８１）獲批做市交易業務資格

中芯國際（００９８１）非執董任凱涉違紀違法遭查

山高新能源（０１２５０）成清潔能源載體，訂備忘

中國電信（００７２８）長沙分公司起火通信樓產權非上市公司所有

凱萊英（０６８２１）終止合併Ｓｎａｐｄｒａｇｏｎ

貴州銀行（０６１９９）捐１０００萬人幣助疫情防控

天齊鋰業（０９６９６）尋循環貸款額度增至１０億美元

瑞科（０２１７９）違規漏報５﹒７億人幣結構性存款

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《神州民企》

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康諾亞（０２１６２）在研胃癌藥獲藥監局「突破性治療藥物認定」

心連心（０１８６６）兩主要股東共斥１７３８萬元增持３７７萬股

銀建國際（００１７１）委聯席行政總裁陳永存任執董，上周五起生效

新希望服務（０３６５８）與新希望房地產終止框架協議，不影響財務

弘陽地產（０１９９６）首席財務官申廣平辭任，執董雷偉彬兼任

先鋒醫藥（０１３４５）執董兼行政總裁羅春憶辭任，上周五起生效

中升控股（００８８１）董事長和總裁共增持４４萬股

歌禮製藥（０１６７２）年底終止推廣羅氏肝炎干擾素

浩澤淨水（０２０１４）委３人任獨立非執董，上周五起生效

旭輝控股（００８８４）擬內地發票據，籌最多１２億人幣

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《中國要聞》

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中俄在京舉行戰略安全磋商和執法安全合作機制會議

三隻ＥＴＦ期權今起上市交易

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《中概股速遞》

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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價

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《匯市走勢》

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聯儲局加息在即美匯周線上揚，英鎊再破３７年新低

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《大國博弈》

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拜登稱曾警告中國勿違對俄制裁，暫未見北京實際援俄

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《寶島要聞》

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台東發生６﹒８級

淺層地震已造成１

死７９傷

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《新冠肺炎》

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成都大連復常，澳

門入境珠海核酸證

明放寬為４８小時

貴州轉運涉疫居民

車輛失事２７死，

官員道歉

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《神州券商》

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中證監批復首批８

家券商的科創板做

市商資格

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《神州金融》

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多家銀行跟進下調

存款利率，包括平

安銀行、浦發銀行

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《英女王逝世》

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王岐山出席英女王

國葬

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《其他消息》

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瑞銀據報聘「內容

審查員」，瑞銀拒

評

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