《出旗制勝－麥穎儀》恒指失守１８８００，港交所創新低續尋底

《出旗制勝》外圍宏觀經濟環境及氣氛欠佳，加息陰霾揮之不散，投資者仍在觀望美聯儲局

本周議息結果，上周五（１６日）恒指跌破１８８００點關鍵水平，創下超過５個月低位，今早

（１９日）輕微低開後進一步走低，最低暫見１８５２８點，跌逾２００點，下方３月份低位約

１８２００位置或為市場下一關注水平。投資者如看好恒指，或可留意恒指購１６０３７，行使

價２０４００點，實際槓桿１６﹒３倍，引伸波幅２５﹒２％，換股比率９０００兌１，

２０２２年１１月２９日到期；如看淡，或可留意恒指沽１５０９６，行使價１８０００點，實

際槓桿９﹒８倍，引伸波幅２７﹒５％，換股比率８０００兌１，２０２２年１２月２９日到期

。

港交所（００３８８）股價７月尾始沿下降軌下行，上周五失守３００元心理大關，見

２０２０年年中以來新低。今早繼續沿跌勢向下尋底，暫最多跌２﹒２％低見２８９元。而查閱

ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站輪證情緒資金流數據，９月９日至１６日樂觀╱悲觀資金流比例為

６２：３８，樂觀及悲觀窩輪資金流分別有約３８１０萬元及２３２０萬元。投資者如想趁低博

反彈，或可留意港交購２４９３６，行使價３４７﹒３元，實際槓桿７﹒８倍，引伸波幅

３２﹒３％，換股比率１００兌１，２０２３年３月１日到期；相反，如想順勢看淡，或可留意

港交沽１７１９９，行使價２６８﹒６８元，實際槓桿１５﹒９倍，引伸波幅３２﹒８％，換股

比率１００兌１，２０２２年１０月２８日到期。

據報，美國人員今個星期開始檢查首批包括阿里（０９９８８）在內的美國上市中概股之審

計底稿，整個過程或需８至１０周。價格走勢方面，阿里上周五隨大市下跌，收報８６﹒８元，

值得留意的是，４月至５月期間，阿里股價曾多次於８０元水平附近獲支持並見小幅反彈，今早

曾一度跌超過３％至８３﹒８５元，進一步逼近８０元大關。投資者如看好阿里後市走勢，或可

趁低留意阿里購１７５０６，行使價９５元，實際槓桿５﹒７倍，引伸波幅５８﹒８％，換股比

率１００兌１，２０２２年１１月２９日到期；相反，如看淡，則可留意阿里沽２２９９０，行

使價７４﹒８８元，實際槓桿３﹒１倍，引伸波幅５５﹒９％，換股比率５０兌１，２０２３年

３月３０日到期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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