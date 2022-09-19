《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》人民幣近日疲弱，兌美元跌穿７算，港股上周五（１６日）跟隨外圍，恒指低

開１９７點，早段曾跌至１８６７８點，創半年新低，及後跌幅收窄，上午收市前曾重上

１８９００點水平，下午在１８７５０至１８８５０點附近上落，收市跌１６８點。恒指牛熊證

資金流情況，截至上周四（１５日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約６６６１﹒０萬港元

資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約６２７３﹒０萬港元資金淨流入，顯示有

資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價１８５００點至

１８７９９點之間，累計相當約３６４２張期指合約；熊證街貨主要在收回價１９３００點至

１９５９９點之間累計了相當約１３５５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅上升０﹒２個波幅點至２４﹒４％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升

０﹒１個波幅點至２７﹒０％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升０﹒２個波幅點至２６﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至

２８﹒４％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降１﹒１個波幅點至３５﹒４％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒４個波幅點至２７﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒４個波幅點至３１﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒６個波幅點至

２０﹒７％；友邦（０１２９９）的引伸波幅維持於２６﹒４％的水平；工行（０１３９８）的

引伸波幅維持於２０﹒３％的水平；平保（０２３１８）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至

３７﹒５％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升２﹒０個波幅點至２４﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約

１９９２﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

騰訊認購證為行使價約３４８元至３８８元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒１倍至８﹒８

倍；另外，相關認購證及牛證期內錄得約１３０６﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

６０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約３﹒６倍。

至於看淡資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約２４９３﹒０萬元資金淨流

入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１５７元至１６８元附近的中期價外條

款，實際槓桿約３﹒３倍至４﹒３倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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