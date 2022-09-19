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即市新聞

19/09/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》開始細心觀察好友大戶的反攻意欲

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則均尚屬顯著向淡。毋庸置疑，港股中長期淡勢沒有即時轉好的條件，投資氣候依然非常
不利股市，投資者多憂慮３月１５日低位１８２３５支持會失守，觸發大幅再挫的市況。表現上
，港股後市確實並不樂觀，卻非危中無機。首先，根據筆者的應市經驗，每個月１６日或１５日
後首周的首個交易日（若１６日為全周最後一個交易日的話）會是該月首半個月好友大戶和淡友
大戶控制大局一方最佳進攻時限的結束。
　　然而，這並不代表自此市勢可以逆轉，對手成功反擊與否，須看其後兩、三個交易日他們的
反攻誠意而定。以目前情況為例，本周二、三（２０、２１日）收市前好友大戶的反攻誠意甚具
關鍵。平心而論，不少市場指數已跌抵重要量度跌幅目標，本周市況是有條件反彈的；因此，大
家現應細心觀察本周初大市於低位的承接力，以判斷好友大戶的反攻意欲。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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