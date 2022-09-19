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19/09/2022 09:27

《一周攻略－周進略》逆水行舟，少做少錯

　　《一周攻略》經過近兩三周的折騰，相信絕大多數投資者，已經有足夠心理準備，迎接美聯
儲稍後以平穩較快的速度，也就是四分三厘的幅度，把聯邦基金利率加上去。
　　是的，原本大家可能仍是一廂情願，希望有那麼一點點的僥倖，在之前一度看似放緩的美國
通脹數據下，美聯儲可以網開一面，手下留情，甚至刀下留人，把已如箭在弦的加息，略為放輕
一點手腳，半厘甚至更少。
　
　
＊鮑威爾之言，精簡且扼要＊
　
　　可殊不知，轉個頭來，迎來的卻是鮑威爾在全球央行年會的發言，罕有的精簡扼要，一針見
血的，大家都聽得明白，物價穩定是首要，其他是次要，言下之意，不管短期有否經濟衰退的壓
力，加是必然的了，外界喜歡也好，不喜歡也罷，就是不能在這骨節眼上，有丁點兒的放鬆！
　　再後來，近期的美國消費物價指數，更是超於預期，令上述不肯死心的一批投資者，終於不
得不死了心。事實上，目前在利率期貨市場叫價的，不再單是原本的７５點子，甚至有１００點
子，而且概率不算低！
　
＊從不加一厘，人心易變難測＊
　
　　當然，一來一回，大家會否可以抽離一下，經濟都是那個老樣子，其實變的是人心，是投資
者的預期，忽高忽低的，沒有一時的安定。
　　其實，以這樣來回擺動，由加息半厘甚至不加，到如今可能加息１厘還不止的，真正的加息
，大概就是兩者之間，市場目前最大熱門的，賠率上所見的，就是７５點子！
　
＊現金流折現模式，資產價普遍受壓＊
　　無論如何，快將揭盅，買定離手，近一周的交易風格，不難觀察到，很多人是這樣的，既然
最新的資訊有變，情況有變，倉位部署槓桿比例，一概都有變。
　　簡言之，無風險利率往上走，以現金流折現模式計算，幾乎所有資產都是有下行壓力的，至
於連現金流都沒有正數可言的，則更是避無可避，君不見無息可收，純看資本升值的，包括部分
商品，包括加密貨幣，甚至包括部分新經濟股份，都是重災區，即不難明白箇中端倪。
　
＊人人趕著走，難順風順水＊
　
　　短期而言，大家仍是風險管理為上，人人都在趕著走，就算是希望撈底博反彈，亦不會有順
風順水的，沒有力量幫一把，如逆水行舟，少做少錯矣。難怪大家當前已陸續把預期回報調低，
只要保本即可，而最保本的，當然是什麼都不做。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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