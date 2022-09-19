《一周攻略－周進略》逆水行舟，少做少錯

《一周攻略》經過近兩三周的折騰，相信絕大多數投資者，已經有足夠心理準備，迎接美聯

儲稍後以平穩較快的速度，也就是四分三厘的幅度，把聯邦基金利率加上去。

是的，原本大家可能仍是一廂情願，希望有那麼一點點的僥倖，在之前一度看似放緩的美國

通脹數據下，美聯儲可以網開一面，手下留情，甚至刀下留人，把已如箭在弦的加息，略為放輕

一點手腳，半厘甚至更少。





＊鮑威爾之言，精簡且扼要＊



可殊不知，轉個頭來，迎來的卻是鮑威爾在全球央行年會的發言，罕有的精簡扼要，一針見

血的，大家都聽得明白，物價穩定是首要，其他是次要，言下之意，不管短期有否經濟衰退的壓

力，加是必然的了，外界喜歡也好，不喜歡也罷，就是不能在這骨節眼上，有丁點兒的放鬆！

再後來，近期的美國消費物價指數，更是超於預期，令上述不肯死心的一批投資者，終於不

得不死了心。事實上，目前在利率期貨市場叫價的，不再單是原本的７５點子，甚至有１００點

子，而且概率不算低！



＊從不加一厘，人心易變難測＊



當然，一來一回，大家會否可以抽離一下，經濟都是那個老樣子，其實變的是人心，是投資

者的預期，忽高忽低的，沒有一時的安定。

其實，以這樣來回擺動，由加息半厘甚至不加，到如今可能加息１厘還不止的，真正的加息

，大概就是兩者之間，市場目前最大熱門的，賠率上所見的，就是７５點子！



＊現金流折現模式，資產價普遍受壓＊

無論如何，快將揭盅，買定離手，近一周的交易風格，不難觀察到，很多人是這樣的，既然

最新的資訊有變，情況有變，倉位部署槓桿比例，一概都有變。

簡言之，無風險利率往上走，以現金流折現模式計算，幾乎所有資產都是有下行壓力的，至

於連現金流都沒有正數可言的，則更是避無可避，君不見無息可收，純看資本升值的，包括部分

商品，包括加密貨幣，甚至包括部分新經濟股份，都是重災區，即不難明白箇中端倪。



＊人人趕著走，難順風順水＊



短期而言，大家仍是風險管理為上，人人都在趕著走，就算是希望撈底博反彈，亦不會有順

風順水的，沒有力量幫一把，如逆水行舟，少做少錯矣。難怪大家當前已陸續把預期回報調低，

只要保本即可，而最保本的，當然是什麼都不做。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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