《套期保值－蕭猷華》憧憬港快放寬入境措施，留意相關股

《套期保值》香港作為國際城市，環球金融中心，周邊國家或地區相繼免隔離通關。香港背

靠祖國，面向世界，短期內要與內地免隔離通關相信不切實際，但香港絕對有條件先與外國實施

免隔離通關，取消酒店檢疫，實施「０＋７」方案，提升對外連接，吸引旅客、引導外資回流，

否則香港經濟只會每下愈況。



今年１１月，香港將會舉辦國際金融峰會和七人欖球賽，絕對是好的契機放寬防疫策略，畢

竟現在香港每日新冠確診或上萬宗，按人口比例甚至高過外地感染率，而且外地輸入疫情佔極少

數，醫務衛生局局長盧寵茂上周六（１７日）在電台節目表示將會積極研究，筆者預料短期通過

「０＋７」方案頗高。



美股上周五（１６日）持續下跌，面對通脹難下，美聯儲勢必激進加息，大市向上動力仍舉

步維艱，料恒指短線下試１８５００點水平。不過，如果港府短期實施入境「０＋７」措施，投

資者可短炒相關受惠板塊，龍頭收租股、擁有一線大型商場的股份，如九倉（０１９９７）、新

地（０００１６）、領展（００８２３）、太古（０１９７２）、港鐵（０００６６）。金融板

塊如友邦（０１２９９）、中銀香港（０２３８８），或本地零售餐飲股份，莎莎

（００１７８）、周大福（０１９２９）、大家樂（００３４１）。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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