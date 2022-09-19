《星級輪證－鍾宛婷》觀望議息港股續跌，本地股逆市升

《星級輪證》人民幣失守７算，上證指數繼上周五（１６日）跌穿３２００點後，今早

（１９日）偏軟再下試３１００點支持，加上市場觀望本周稍後美國聯儲局公布議息結果，各種

不明朗因素拖累港股積弱，恒指早市下試１８５００點支持。騰訊（００７００）跌穿３００元

的心理關口後繼續向下，阿里巴巴（０９９８８）挫逾３％失守８５元的區間底部，兩隻重磅藍

籌雙雙受壓，根據星展輪證早市即市資金流，投資者繼續偏向部署好倉，如果有意趁低部署可留

意以下認購證：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊購１３６７７： 行使價３５０﹒２元，到期日２０２３年１２月，有效槓桿約３﹒９倍

阿里購１１９６８： 行使價１０３﹒８８元，到期日２０２３年０５月，有效槓桿約４﹒１倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



早市亦見輪場投資者趁低部署跌幅較多的個別股份，包括快手（０１０２４）和藥明

（０２２６９）。快手穿６０元後跌勢未止，藥明再挫半成失守５０元水平，兩者都回落至５月

低位附近，即市資金撈好倉博反彈，如果投資者看好快手（０１０２４）和藥明（０２２６９）

有機會止跌回升，可留意以下相對貼價的認購證：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

快手購１４８９２： 行使價６３﹒８８元，到期日２０２３年３月，有效槓桿約３﹒３倍

藥明購２４８２４： 行使價５９元，到期日２０２３年３月，有效槓桿約３﹒３倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



有報道引述消息指本港「０＋７」檢疫措施實行在即，新措施或本周公布，個別本地股逆市

向上，領展（００８２３）跌落６０元附近後反彈，今早延續升勢向上一舉收復１０天線（約

６１﹒９３元）及２０天線（約６１﹒７４元），如果投資者繼續看好領展，可留意市場其中一

隻最貼價領展認購證２４１８５：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

領展購２４１８５： 行使價６９﹒９元，到期日２０２３年３月，有效槓桿約８﹒８倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

