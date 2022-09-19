《金碩良言－黃俊碩》對會財局的期望

《金碩良言》財務匯報局（簡稱：財匯局）將於下月一日正式全面規管香港審計業，並且易

名為會計及財務匯報局（簡稱：會財局），而財匯局亦在上周五與香港警務處簽署諒解備忘錄，

就警務處與日後會財局雙方的合作關係制訂框架，為個案轉介、聯合調查、調查互助、人才培訓

和資訊交流等事宜，進行合作及提供指引。



就財匯局與警方簽訂合作諒解備忘錄，為日後會財局與警方就打擊涉及香港財務匯報和審計

的商業罪行及非法行為加強合作一事。筆者作為會計界的立法會代表，對有關諒解備忘錄表示理

解，並相信有關合作對確保香港的財務匯報及審計維持在最高水平、維護香港商業及金融市場公

平穩定、保障公眾利益，與及提升海內外投資者對香港資本市場信心，均有一定的幫助。



不過，筆者一直都有向當局反映，期望會財局在接管監管職能初期，能夠以「宣傳教育及勸

導」的角度出發，促進及提升其水平致合乎有關標準，而非以「嚴懲嚴戒」的角度出發。慶幸當

局亦對有關建議表示認同。



然而，會財局作為規管香港審計業的法定機構，在加強規管業界的同時，亦應肩負起促進業

界發展，並與財經事務及庫務局及香港會計師公會等政府部門及組織合作，致力解決業界長期面

對的困難及挑戰的責任，從而令業界可以持續及健康地發展，藉此鞏固及強化香港作為亞太區最

重要的國際金融中心地位。



近年，香港金融人才流失嚴重，而會計界更是當中的重災區。不少業界人士向筆者反映現時

業界人才流失嚴重，同時招聘極度困難，無論高層、中層及前綫職位均有大量的職位空缺，無法

獲得合適人才進行填補。人才的嚴重短缺將會直接影響質素，若然有關人才短缺的情況無法得到

舒緩及改善，香港整體的審計水平無可避免會受到損害。因此，會財局在加強規管時，是否要協

助業界解決人才不足的問題呢？



此外，多年以來，坊間一直有不少非香港註冊會計師及執業單位的人士及公司以看似專業的

名稱招攬生意，企圖魚目混珠。這些「假會計師」以極低廉的收費，吸引市民使用其會計服務，

但他們的質素良莠不齊，往往令市民蒙受損失，同時亦損害香港會計專業的形象。筆者和業界都

已經多次向有關方面反映情況，當局亦表示知悉並認同有關問題影響業界形象及生計，但至今仍

然未有措施杜絕有關情況，會財局在下月全面規管香港會計業時，是否要設法打擊這些「假會計

師」，掃除困擾業界多年的「老問題」呢？



最後，為了讓業界擁有更廣闊的發展空間，會財局及政府當局有責任為香港會計業爭取在內

地的新發展機遇，例如：爭取國家財政部承認香港註冊會計師資格，或者為香港會計人才設立?

屬的執業試，與及爭取將香港註冊會計師納入為全國高端人才待遇，為香港年青會計師創造更廣

闊的發展空間之餘，亦使香港的會計專業人員為推動大灣區建設作出貢獻。令當局在加強及完善

業界規管的同時，為業界提供新的發展空間及機遇。

《立法會會計界議員 黃俊碩》



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