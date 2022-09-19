《專家之言－葉尚志》美聯儲議息結果公布前，宜保持戒備提高警惕

《專家之言》９月１６日，港股繼續下探尋底，恒指跌了有接近１７０點，仍處於

１９０００點關口以下來收盤，並且再度創出本輪跌浪的新低。由於美國通脹情況比市場預期來

得嚴重，市場正在調整預期，估計美聯儲仍將繼續激進加息。因此，在周四（２２日）凌晨議息

結果出來之前，相信全球市場都會處於戒備狀態。另一方面，在中美息差有進一步擴闊的形勢下

，人民幣兌美元出現了壓力失守了７算，情況也對港股的氣氛構成了打擊。然而，港股通已連續

４日錄得淨流入，在周五（１６日）再錄得有１４億元的淨流入，北水有繼續逐步趁低吸納情況

。走勢上，港股仍未能擺脫下探尋底的格局行情，操作上建議要保持提高謹慎警惕性。另外，美

元ＤＸＹ指數的升勢以及港股成交量的縮降，依然是我們的兩個重要觀察指標，在它們未有出現

改善扭轉之前，要注意港股的短期波動性風險未可散去。



＊有望續牌濠賭股全線反彈，政策回暖龍湖續派息可關注＊



港股又再破底探底，在盤中曾一度下跌２５２點低見１８６７８點，指數股表現繼續分化，

其中，受到有望獲批續牌的消息帶動，澳門博彩股全線反彈，金沙中國（０１９２８）漲了

３﹒８％，是恒指成分股最大漲幅榜的第一名。另一方面，內房股繼續波動出現回跌，但是在內

地房地產行業出現政策回暖拐點下，可以保持關注度。其中，剛出了中報宣布繼續派發股息、顯

示公司現金流足夠充裕的龍湖集團（００９６０），股價回跌了２﹒９３％，但估計仍有繼續伸

展近期已形成了的逆市上升趨勢，可以繼續關注跟進。在９月份，恒指跌了有６％，龍湖卻逆市

上升了有接近１０％。

恒指收盤報１８７６２點，下跌１６９點或０﹒８９％。國指收盤報６４２１點，下跌８８

點或１﹒３５％。恒生科指收盤報３８５８點，下跌１０５點或２﹒６４％。另外，港股主板成

交量增加至１２３９億多元，主要是因富時指數調整成分股生效所致，而沽空金額有２２５﹒４

億元，沽空比例１８﹒１９％仍高企。至於升跌股數比例是５０７：１０８６，日內漲幅超過

１０％的股票有３４隻，而日內跌幅超過１０％的股票有４０隻。《第一上海首席策略師 葉尚

志》



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