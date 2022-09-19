《盤後部署》內房、醫藥股拖低大市，周大福現價尚可買入？

《經濟通通訊社１９日專訊》港股延續上個交易日跌勢。今日低開６６點，報１８６９５，

早段大部分時間在１８５３０至１８６９０點上落。半日跌１８０點，報１８５８０。午市初段

跌幅擴大，一度跌逾２６０點，低見１８４９４。由於科技、內房、醫藥股等受挫，恒指今日低

開低收。

恒指收報１８５６５，跌１９５點或跌１﹒０４％，主板成交９１０﹒４４億元。國企指數

報６３３８，跌８２點或跌１﹒２８％。恒生科技指數報３７７８，跌７９點或跌２﹒０７％。

內地股市下跌。上證綜合指數報３１１５，跌１０點或跌０﹒３５％，成交２８９９﹒１９

億元人民幣；深證成份指數報１１２０７，跌５４點或跌０﹒４８％，成交１６９２﹒１４億元

人民幣。



＊周大福１００天線有支持＊



據報，本港最早可能在本月甚至本周宣布取消對海外入境人士的酒店隔離規定，即不需等到

１１月「３＋４」便可變為「０＋７」。雖然「０＋７」實施日期及細則未落實，但部分相關概

念股逆市報升，當中周大福（０１９２９）升６﹒２２％，收報１５﹒３８元，成為表現最佳藍

籌股。

除了市場憧憬取消隔離規定後，有助提高外國遊客來港意欲外，周大福亦獲大行唱好。摩通

就指，集團將較同業更具彈性，並透過新產品發布緩和競爭，有助今年保持雙位數的盈利增長，

評級由「減持」上調至「增持」，目標價由１２元調升５８﹒３％至１９元。

另外，周大福於９月初「染藍」，預料能獲南下資金的支持。然而，恒指公司落實改革後，

自２０２１年５月起五輪季檢，合共納入１６隻藍籌中，當中有１５隻在宣布染藍後均下跌。而

且，政府酒店隔離規定的消息較針對由香港外遊的人，能否吸引更多遊客訪港尚待觀察。因此，

周大福的前景不能過分樂觀。

部署方面，周大福於９月７日起持續在１００天線爭持，今日受取消酒店隔離規定的消息帶

動，股價裂口上升，並突破１０及２０天線，反映１００天線是短線較強的支持位，走勢亦有所

改善。值得留意的是，股價過去多次在１６﹒５元水平出現阻力。想以短炒為主的投資者，現價

買入的話需考量值博率的問題，收低於１００天線前仍可持有，目前為１４﹒２７元。（ｅｒ）

