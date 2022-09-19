《台股攻略－黃振宇》台股下跌１３６點，航運股重挫

《台股攻略》市場持續擔憂通脹，美股主要指數大多下挫，台股加權指數今日（１９日）開
高走低，尾盤電金續弱，航運重挫，終場大市量縮價跌，失守１４５００關，成交金額不到
１６００億元（新台幣．下同），創今年新低。
航運股重挫，其中長榮減資新股掛牌，參考價１８７元，終場收在１６９元，重挫
９﹒６３％；萬海收７４﹒１元，大跌８﹒１８％；陽明收６８元，大跌７﹒４８％。航空雙雄
長榮航收平盤３３﹒９５元，華航收２２﹒４５元，翻黑小跌０﹒６６％。有消息指出，晶圓代
工龍頭台積電將在２０２３年第四季開始替英特爾代工３奈米製程，由於戰爭未歇，加息及通脹
等疑慮未解，並傳出訂單遞延及四台ＥＵＶ關機等不利消息，台積電價位早盤最高升１元至
４７３元，隨後在賣壓湧現下翻黑，跌穿４７０元，終場收在今日低點４６７元，跌５元。聯發
科天璣９０００＋行動平台，獲華碩頂級遊戲手機採用，股價有支撐，最高升１１元，收６０４
元，力抗大盤。蘋果高階ｉＰｈｏｎｅ１４新機熱銷，法人看好日月光投控蘋果新機效應，下半
年展望樂觀，推升股價逆勢向上，收８４﹒３元，升０﹒７元，跑贏大盤。
展望台股後市，美國聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）將於２２日凌晨公布利率決策會議加
息結果，月底可能再次大幅升息，市場觀望氣氛濃厚，預期本周上半台股恐將難脫量縮震盪整理
格局。聯準會提速加息後，美國第４季通脹有可能觸頂回落，以致明年後加息壓力緩和，令美股
近期有築底機會，到時台股可望止跌回穩。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》
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