《談國論企－黎偉成》上合共同反對外部勢力搗亂要反恐

《談國論企》中國國家主席習近平於２０２２年９月１６日出席上海合作組織成員國元首理

事會第２２次會議，發表重要講話提出「五個堅持」時，指出「要加強高層交往和戰略溝通」，

以「深化相互理解和政治互信，支持彼此為維護安全和發展利益所作出努力」，更強調「要防範

外部勢力策動「顏色革命」」，乃具高度針對性的處理和化解世界現下種種政治問題。相信中國

今後會加緊團結一切愛和平、反剝削、講公義、謀共享的所有國家，讓世界變得更為和平、平等

、合作和進步。



＊力拓安全合作堅持務實合作人文交流＊



習近平此番赴烏茲別克斯坦撒馬罕國際會議中心在上海合作組織（簡稱：上合組織）成員國

元首理事會第２２次會議，不僅為自新冠肺疫在２０２０年於世界各地爆發以來的首次出國，更

重要的是所出席會議的主辦機構上合組織，本質乃一個永久性政府間國際組織，故習以題為《把

握時代潮流加強團結合作並創美好未來》的重要講話，實際是相當重要的政治宣言，重點有：

最重要的，當然是（一）習近平於所提出的「五個堅持」，相當突出政治和國家安全等問題

，是理所當然的事情。重中之重，肯定是習近平十分明確地指出的「要防範外部勢力策動「顏色

革命」」。以美國為主的西方國家，多年來一直以所謂「顏色革命」作為擾亂、破壞、顛覆甚至

推翻其他國家的一種十分惡毒手段，而中國近年更受到美國人在涉台、涉港、涉疆等，在主權、

內政等許許多多方面作出挑釁，甚至不斷在行動上作出紅線的衝擊，千方百計覓找「破綻」，擬

聯群對華作出毒狼式的攬炒，是習近平提醒上合組織各國「要共同反對以任何藉口干涉別內政」

和「把本國前途命運牢牢掌握在自己手中」，很有政治現實和需要。

尤其是，個別國家獨力對抗美國人所干涉的內政，甚或在當地搞「顏色革命」，面對的衝擊

和壓力，要付出的力量和代價，肯定是相當重大，亦未必取得預期效益，乃為習近平指出「要共

同反對以任何藉口干涉別國內政」之因。此語可作的解讀，當然為干涉別國內政的霸權主義者，

從來就是不知恥和自大霸道地單向或多方的干涉別國內政，有相當多國家都遭橫手所害，就好應

該共同反對，團結，就是強烈的反對力量，讓霸權主義者感受到其無法無理的惡行最終還是自招

損－－－－自作孽不可活也！

要共同反對霸權主義者所搞的內政干涉、「顏色革命」，就要做到（二）習近平所提出的「

拓展安全合作」，而安全，就是要反恐。因美國人從來就是要在搞顛覆的國家或地區，成立以反

當地政府的各種各樣組織，特別是恐怖組織，搞破壞和恐怖活動，你不反恐不成，更重要的是要

聯合反恐，故習近平提議「中方願意在未來５年為成員國培訓２０００名執法人員，建立中國－

－－－上海合作組織反恐專業人才培訓基地」，以強化各方執法能力建設。此為中方的善意，美

國人當然會千方百計搞破壞。



＊中俄在本國和國際事務上有共識和默契＊



在上合組織各方能夠堅持政治互信、堅持平利合作、堅持平等相待、堅持開放包容、堅持平

等正義等五項堅持的同時，習近平亦提出（１）加強人文交流，要深化教育、科技、文化、衞生

、媒體、廣電等領域合作等；（２）深化務實合作和（３）堅持多邊主義。

再看（三）習近平與俄羅斯總統普京的會晤，國際當然相當關注到雙方談及中國台灣及烏克

蘭等兩個當前最重大問題，亦是美國主動推手舞弄出來的挑釁。據報道，（Ｉ）普京強調，「俄

羅斯堅定奉行「一個中國」原則，譴責美國在中國台灣問題的挑釁行動」，為相當重大的政治宣

言和一貫的強力支持。

至於（ＩＩ）烏克蘭問題。習近平與普京的對話，所語顯然都「淡淡然」，實際存在相當多

玄機，尤其是：報道雖顯習近平即使沒有直接對「烏局」作出任何具體的談論，惟普京的反應是

「俄方珍視中方在烏克蘭問題上所持的立場，中方的關切可以理解」，此語意味著中俄雙方肯定

在烏克蘭問題上談了很多、很深入，甚至有相當重大的共識，只是沒有公開內容。

由習近平說「中方願同俄方一道努力，就雙邊問題、共同關心的地區和國際問題交換意見」

，更可以在相當程度上意味中俄兩國在本國及國際事務上有高度默契和共識。



（上海合作組織，為一個永久性政府間國際組織，由哈薩克斯坦共和國、中華人民共和國、

吉爾吉斯斯坦、俄羅斯聯邦、塔吉克斯坦共和國、烏茲別克斯坦共和國於２００１年６月１５日

在中國上海成立）《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠

ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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