《異動股》港交所輕微低開，據報旗下ＬＭＥ被多個對沖基金控告

《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）現價跌０﹒６１％，報２９３﹒８元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒２３％。該股成交約１１萬股，涉資３３０９萬元。
據外電引述法庭資料報道，港交所旗下的倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）被多個對沖基金，包括
ＡＱＲ、ＤＲ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ ＬＬＣ及Ｆｌｏｗ Ｔｒａｄｅｒｓ ＢＶ等，於倫
敦法院控告，惟有關細節仍未公布。
現時，恒生指數報１８６９５，跌６６點或跌０﹒３５％，主板成交６２﹒９１億元。國企
指數報６３８９，跌３１點或跌０﹒４８％。恒生科技指數報３８２８，跌３０點或跌
０﹒７９％。
即月期指新報１８６２３，跌９１點，低水７２點。即月國指期貨報６３６７，跌３５點，
低水２３點。即月科指期貨新報３８０９，跌４３點，低水２１點。
上證綜合指數報３１２２，跌３點或跌０﹒１２％，成交２１億元人民幣。
深證成份指數報１１２４１，跌１９點或跌０﹒１８％，成交３０﹒５０億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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港交所（００３８８） ２９３﹒８０元 跌０﹒６１％
友邦（０１２９９） ７１﹒２５元 升０﹒０７％
匯控（００００５） ４７﹒６０元 無升跌
恒生（０００１１） １２１﹒６０元 無升跌
中國平安（０２３１８） ４５﹒５０元 跌０﹒５５％
建行（００９３９） ４﹒６７元 跌０﹒２１％
工行（０１３９８） ３﹒８９元 升０﹒５２％
招行（０３９６８） ３９﹒９０元 跌０﹒３７％
中行（０３９８８） ２﹒６８元 無升跌
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（ｈｃ）
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