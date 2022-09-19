《異動股》港交所輕微低開，據報旗下ＬＭＥ被多個對沖基金控告

《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）現價跌０﹒６１％，報２９３﹒８元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒２３％。該股成交約１１萬股，涉資３３０９萬元。

據外電引述法庭資料報道，港交所旗下的倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）被多個對沖基金，包括

ＡＱＲ、ＤＲ Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ ＬＬＣ及Ｆｌｏｗ Ｔｒａｄｅｒｓ ＢＶ等，於倫

敦法院控告，惟有關細節仍未公布。

現時，恒生指數報１８６９５，跌６６點或跌０﹒３５％，主板成交６２﹒９１億元。國企

指數報６３８９，跌３１點或跌０﹒４８％。恒生科技指數報３８２８，跌３０點或跌

０﹒７９％。

即月期指新報１８６２３，跌９１點，低水７２點。即月國指期貨報６３６７，跌３５點，

低水２３點。即月科指期貨新報３８０９，跌４３點，低水２１點。

上證綜合指數報３１２２，跌３點或跌０﹒１２％，成交２１億元人民幣。

深證成份指數報１１２４１，跌１９點或跌０﹒１８％，成交３０﹒５０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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港交所（００３８８） ２９３﹒８０元 跌０﹒６１％

友邦（０１２９９） ７１﹒２５元 升０﹒０７％

匯控（００００５） ４７﹒６０元 無升跌

恒生（０００１１） １２１﹒６０元 無升跌

中國平安（０２３１８） ４５﹒５０元 跌０﹒５５％

建行（００９３９） ４﹒６７元 跌０﹒２１％

工行（０１３９８） ３﹒８９元 升０﹒５２％

招行（０３９６８） ３９﹒９０元 跌０﹒３７％

中行（０３９８８） ２﹒６８元 無升跌

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（ｈｃ）

