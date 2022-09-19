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19/09/2022 09:30

《異動股》港交所輕微低開，據報旗下ＬＭＥ被多個對沖基金控告

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港交所（００３８８）現價跌０﹒６１％，報２９３﹒８元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒２３％。該股成交約１１萬股，涉資３３０９萬元。
　　據外電引述法庭資料報道，港交所旗下的倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）被多個對沖基金，包括
ＡＱＲ、ＤＲ　Ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ　ＬＬＣ及Ｆｌｏｗ　Ｔｒａｄｅｒｓ　ＢＶ等，於倫
敦法院控告，惟有關細節仍未公布。
　　現時，恒生指數報１８６９５，跌６６點或跌０﹒３５％，主板成交６２﹒９１億元。國企
指數報６３８９，跌３１點或跌０﹒４８％。恒生科技指數報３８２８，跌３０點或跌
０﹒７９％。
　　即月期指新報１８６２３，跌９１點，低水７２點。即月國指期貨報６３６７，跌３５點，
低水２３點。即月科指期貨新報３８０９，跌４３點，低水２１點。
　　上證綜合指數報３１２２，跌３點或跌０﹒１２％，成交２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２４１，跌１９點或跌０﹒１８％，成交３０﹒５０億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　港交所（００３８８）　　２９３﹒８０元　跌０﹒６１％
　　友邦（０１２９９）　　　　７１﹒２５元　升０﹒０７％
　　匯控（００００５）　　　　４７﹒６０元　　　　無升跌
　　恒生（０００１１）　　　１２１﹒６０元　　　　無升跌
　　中國平安（０２３１８）　　４５﹒５０元　跌０﹒５５％
　　建行（００９３９）　　　　　４﹒６７元　跌０﹒２１％
　　工行（０１３９８）　　　　　３﹒８９元　升０﹒５２％
　　招行（０３９６８）　　　　３９﹒９０元　跌０﹒３７％
　　中行（０３９８８）　　　　　２﹒６８元　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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