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19/09/2022 14:40

《異動股》蔚來（９８６６）跌近６％，政府撐汽車產業，車股偏弱

　　《經濟通通訊社１９日專訊》蔚來（０９８６６）現價跌５﹒７８％，報１５６﹒４元，以
現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒４９％。該股成交約４５萬股，涉資７０４９萬元。比
亞迪（０１２１１）升０﹒４６％，報２１６﹒２元，小鵬汽車（０９８６８）跌４﹒４５％，
報５６﹒９元，理想汽車（０２０１５）跌５﹒３５％，報９３﹒８元。
　　國家發改委新聞發言人孟瑋在發布會表示，發改委將認真落實新能源汽車產業發展規劃，持
續促進新能源汽車產業高質量發展。會同有關部門進一步研究完善新能源汽車政策體系，營造有
利於新能源汽車發展政策環境；堅持「全國一盤棋」優化新能源汽車產業布局，按照區域集聚、
主體集中的原則，構建布局合理、發展有序、運行高效的產業格局；鼓勵企業充分依託中國產業
基礎，加強技術創新，加快突破新能源汽車關鍵系統部件和基礎共性技術，持續提升全產業鏈核
心競爭力；繼續以開放的姿態深化國際合作，鼓勵中外雙方企業深化合作方式，拓展合作領域，
實現更高水平的開放合作和互利共贏。
　　
＊深圳政府斥１億元補貼買車＊
　
　　另外，深圳市寶安區公布，寶安區年內再開展汽車促消費活動，斥１億元（人民幣．下同）
鼓勵汽車消費，並疊加享受寶安６月１６日起實施的「以舊換新」購車獎補政策。時間由即日起
至１１月３０日。
　　個人消費者在寶安參加活動的經銷商處購車最高可享２﹒５萬元區級補貼，同時可疊加享受
國家、省、市有關汽車促消費政策，並可享受各經銷商的配套促銷活動。
　　算上本輪投入的１億元資金，寶安今年已累計投入汽車促消費資金２﹒３億元。今年４月，
寶安就已經推出２０２２年汽車促消費工作方案，擲１億元補貼市民買車，其中８０００萬元現
金直補，已被購車市民兌付完畢。
　　現時，恒生指數報１８５５６，跌２０５點或跌１﹒０９％，主板成交６７６﹒６５億元。
國企指數報６３３３，跌８６點或跌１﹒３５％。恒生科技指數報３７７４，跌８３點或跌
２﹒１７％。
　　即月期指新報１８５４９，跌１６５點，低水７點。即月國指期貨報６３３１，跌７１點，
低水３點。即月科指期貨新報３７７７，跌７５點，高水１２點。
　　上證綜合指數報３１１６，跌１０點或跌０﹒３２％，成交２５９４﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１２１１，跌５０點或跌０﹒４５％，成交３３４４﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蔚來（０９８６６）　　　１５６﹒４０元　跌５﹒７８％
　　比亞迪（０１２１１）　　２１６﹒２０元　升０﹒４６％
　　吉利汽車（００１７５）　　１２﹒９２元　跌１﹒０７％
　　理想汽車（０２０１５）　　９３﹒８０元　跌５﹒３５％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　５６﹒９０元　跌４﹒４５％
　　長汽（０２３３３）　　　　１０﹒６８元　升０﹒３８％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　６﹒３２元　升０﹒１６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｋ）

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