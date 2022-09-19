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19/09/2022 12:05

《午市前瞻》專家預期大市短期維持陰跌，通關概念宜吼周大福

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收報１８５８０，跌１８０點或０﹒９６％，主
板成交５１２﹒１８億元。恒生中國企業指數報６３４１，跌７９點或１﹒２４％。恒生科技指
數報３７７９，跌７８點或２﹒０４％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報２９０﹒６元，跌２﹒６元或０﹒８９％，成交３７﹒６５億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８３﹒８５元，跌２﹒９５元或３﹒４％，成交１６﹒９５億元；美團收
報１７０元，跌１﹒９元或１﹒１１％，成交１３﹒３６億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　
＊聶振邦：國泰受制１０元水平多時＊
　
　　據港台引述醫務衛生局局長盧寵茂報道指，香港政府正「積極考慮」取消入境旅客酒店隔離
規定，檢視放寬入境檢疫「０＋７」安排，即入境人士無須在酒店進行檢疫，只須進行七天醫學
監測，並預計將於是本月出台。一眾通關概念股上午走高，周大福（０１９２９）獲摩通唱好曾
升逾８％，國泰（００２９３）亦曾升逾２％。
　　華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，不能籠統地將所有通關概念股以單一標準
去衡量，而是看個別股份表現。周大福８月曾高見１７﹒４８元，現價１５﹒４元水平附近，潛
在升幅相對吸引，不妨部署。至於國泰，他指出，自２０２０起股價已明顯受制於１０元水平，
加上由６月浪底７﹒５元至今已升約兩成，潛在升幅較低，不太吸引，故寧願選擇周大福。
　　另外，九置（０１９９７）亦受通關憧憬帶動，股價升逾２％，聶振邦指，九置已上升一段
時間，８月初至今已升超過一成，而３月初曾高見４０元水平，現價格追入水位較少，建議回落
至３７至３７﹒５元買入更佳。
　
＊觀望聯儲局議息結果＊
　
　　大市方面，聶振邦指，市場現時聚焦美國聯儲局本周的議息結果，加上人民幣兌美元反覆試
穿７算，短期港股表現向淡；加上今日有內地券商唱淡騰訊（００７００）及快手
（０１０２４），在科技股受壓下，預期恒指今日收市約於１８６００至１８８００之間，而本
星期亦會維持陰跌市況。但除非成交急增，否則１８０００至１８２００支持力度較強。
（ｈｃ）

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