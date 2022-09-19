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即市新聞

19/09/2022 11:00

《娥姐錦囊－張賽娥》六大博企料可續牌，十一黃金周不樂觀

　　《娥姐錦囊》澳門賭牌公開競投上周三（１４日）結束，共接獲７份標書，爭奪６個賭牌。
除了經營中的六大博企外，以大馬雲頂集團為首的ＧＭＭ股份亦加入戰陣。雖然出現新競爭者，
但相信今次投標變數不大。除非有其他政治考慮或突發事件，否則６個賭牌應屬六大博企囊中物

　　六大博企在澳門經營賭業多年，作出了巨額投資，不少亦屬上市公司，若失去賭牌將有較大
影響，而新加入的ＧＭＭ，母公司雲頂集團在疫情下，業務受到打擊，從歷史、對澳門貢獻及經
營者財務狀況來看、六大博企獲批給的機會較高，一旦不獲續牌，可能被迫轉型或賤賣資產，均
不理想。
　　今年首八個月，澳門博彩收入按年大跌５３％至２８８﹒５７億澳門元。由於目前澳門與內
地僅有限度通關，而近日貴州和西藏的疫情亦升溫，對十一黃金周賭收表現不予厚望，估計待中
共二十大後，政策轉趨明朗化後，賭業最快明年初才會復甦，期望防疫措施放寬後，消費可以反
彈。《南華證券副主席　張賽娥》
　
註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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