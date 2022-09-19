【北水炒Ｄ乜】淨流出１２﹒０４億元，買騰訊沽盈富

《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開６６點，報１８６９５點。最高跌６４點報
１８６９７點，最低跌２６７點報１８４９４點。恒指收報１８５６５點，跌１９５點或
１﹒０４％。
北水全日淨流出１２﹒０４億元，上日淨流入１４﹒０２億元。北水淨買入最多的個股依次
是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、兗礦能源（０１１７１）。
主板成交９１０﹒４４億元減少２６﹒５％。其中港股通成交２２１﹒８億元，佔總成交
２４﹒４％。
＊《王者榮耀》８月吸金２﹒２２億美元＊
Ｓｅｎｓｏｒ Ｔｏｗｅｒ商店情報數據顯示，２０２２年８月騰訊 （００７００）《王
者榮耀》在全球Ａｐｐ Ｓｔｏｒｅ和Ｇｏｏｇｌｅ Ｐｌａｙ吸金超過２﹒２２億美元，蟬聯
全球手遊暢銷榜冠軍，其中來自中國ｉＯＳ市場的收入佔９４％，海外市場收入佔比為６％。
騰訊《ＰＵＢＧ Ｍｏｂｉｌｅ》（合併《和平精英》收入）以１﹒５６億美元的收入位
列榜單第２名，其中６０﹒７％的收入來自中國ｉＯＳ市場，美國市場的收入佔８﹒８％。
榜單前五另外三款遊戲為米哈游《原神》、Ｋｉｎｇ《Ｃａｎｄｙ Ｃｒｕｓｈ
Ｓａｇａ》和Ｓｏｎｙ《Ｆａｔｅ╱Ｇｒａｎｄ Ｏｒｄｅｒ》。
騰訊控股跌１﹒４３％報２８９元，北水淨買入３﹒３億元；快手跌１﹒１３％報
５６﹒６５元，北水淨買入２﹒２億元；藥明生物跌５﹒０１％報４９﹒２５元，北水淨買入
１﹒６億元。
盈富基金跌１﹒０８％報１９﹒１９元，北水淨賣出２４億元；美團跌１﹒４５％報
１６９﹒４元，北水淨賣出３﹒５億元；兗礦能源跌２﹒１１％報３０﹒１５元，北水淨賣出
２﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） ３﹒３３
快手 （０１０２４） ２﹒１８
藥明生物 （０２２６９） １﹒５８
綠城中國 （０３９００） １﹒５７
中國海洋石油 （００８８３） １﹒４１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盈富基金 （０２８００） －２３﹒９７
美團 （０３６９０） －３﹒５４
兗礦能源 （０１１７１） －２﹒５０
華潤置地 （０１１０９） －１﹒５０
中遠海控 （０１９１９） －０﹒５０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動