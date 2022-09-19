《美元走勢－羅明立》英鎊日線圖ＲＳＩ背馳，短線或彈上１﹒１５

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １４３﹒３０ １４３﹒３６ １４２﹒６８

歐元╱美元 ０﹒９９７３ １﹒００２９ ０﹒９９６６

英鎊╱美元 １﹒１３９０ １﹒１４４２ １﹒１３８３

美元╱瑞郎 ０﹒９６７７ ０﹒９６８３ ０﹒９６２６

美元╱港元 ７﹒８４９０ ７﹒８４９５ ７﹒８４８４

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《美元走勢》美國９月密歇根大學消費者信心指數由５８﹒２升至５９﹒５，但略低過預期

。上周公布的ＣＰＩ及ＰＰＩ數據反映通脹壓力仍大，聯儲局加息０﹒７５％已無懸念。此外，

就業及零售銷售數據理想，都支持了美匯指數回升。市場對年底利率的預測亦進一步提升，相信

美元會高位整固。

英國８月零售銷售下跌１﹒６％，是自２０２１年１２月以來的最大跌幅。包括食品、非食

品、燃油在內的所有主要行業的零售銷售額，均告下跌，考慮到英國經濟前景疲弱，英鎊仍然會

受壓。但留意日線圖ＲＳＩ已有背馳情況 ，小心短線反彈上１﹒１５的可能。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 買入英鎊 １﹒１３８０ １﹒１５００ １﹒１３３０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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