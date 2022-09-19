  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/09/2022 10:35

【新冠肺炎】龍舟總會：本港未有防疫政策路線圖，難申辦國際賽事

　　《經濟通通訊社１９日專訊》國際龍舟聯合會通過，原定明年在香港舉行的世界龍舟錦標賽
，改由泰國舉辦。中國香港龍舟總會主席鍾志樂在一個電台節目指，總會已向大會解釋香港現時
「３＋４」入境檢疫政策，並指未來有機會調整為「０＋７」，但政府始終未有防疫政策路線圖
或時間表，令本港在能否舉辦賽事存在未知數，大會為了盡量方便運動員，而選擇在其他國家舉
辦賽事。
　　鍾志樂指，總會用了不少人力物力申辦賽事，對結果感到可惜，總會仍會派代表到泰國參賽
，但香港運動員將失去在主場爭勝機會。他又擔心，若果本港防疫政策不變，短時間內未必再能
成功申辦國際體育賽事。
　　體育專家楊德強表示，賽事距離現時仍有１１個月，屆時本港的防疫措施仍然未知，對大會
基於現時防疫措施作出決定，感到可惜。他指出，當局已經透過中國香港龍舟總會向大會表達，
本港會因應疫情調整防疫措施，但今次海外選手除了比賽外，亦會安排交流參觀，大會因此選擇
其他防疫措施較寬鬆地方舉辦比賽。
　　立法會民政事務委員會主席鄭泳舜指，不少市民對香港馬拉松賽事取消感到失望，認為若有
空間，田總和政府應再商討將比賽延期，若入境檢疫改為「０＋７」，更可吸引海外跑手來港參
與。鄭泳舜又指不少國家正競爭舉辦大型體育賽事，希望施政報告提出新配套設施，增加香港競
爭力。（ｃｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話19/09/2022
《午市前瞻》專家預期大市短期維持陰跌 通關概念宜吼周大福
人氣文章大行報告19/09/2022
【大行炒D乜】摩通上調周大福至增加比重　瑞信削港交所目標價
人氣文章開市Good Morning19/09/2022
溫傑：GMM入閘不意外　賭業仍受疫情拖累只宜候低吸銀娛
人氣文章財經熱話19/09/2022
【陶觀天下】通脹出意料　匯率現動盪
人氣文章財經熱話16/09/2022
【高息定存】加P前銀行上調存息吸客　分析料短期定存息或再上調
人氣文章中國故事16/09/2022
《神州經脈》三駕馬車齊抬頭　人幣穿七無懸念　滬綜指周挫逾4%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel，即賞$25咖啡禮券！

【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金