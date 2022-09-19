【新冠肺炎】龍舟總會：本港未有防疫政策路線圖，難申辦國際賽事

《經濟通通訊社１９日專訊》國際龍舟聯合會通過，原定明年在香港舉行的世界龍舟錦標賽

，改由泰國舉辦。中國香港龍舟總會主席鍾志樂在一個電台節目指，總會已向大會解釋香港現時

「３＋４」入境檢疫政策，並指未來有機會調整為「０＋７」，但政府始終未有防疫政策路線圖

或時間表，令本港在能否舉辦賽事存在未知數，大會為了盡量方便運動員，而選擇在其他國家舉

辦賽事。

鍾志樂指，總會用了不少人力物力申辦賽事，對結果感到可惜，總會仍會派代表到泰國參賽

，但香港運動員將失去在主場爭勝機會。他又擔心，若果本港防疫政策不變，短時間內未必再能

成功申辦國際體育賽事。

體育專家楊德強表示，賽事距離現時仍有１１個月，屆時本港的防疫措施仍然未知，對大會

基於現時防疫措施作出決定，感到可惜。他指出，當局已經透過中國香港龍舟總會向大會表達，

本港會因應疫情調整防疫措施，但今次海外選手除了比賽外，亦會安排交流參觀，大會因此選擇

其他防疫措施較寬鬆地方舉辦比賽。

立法會民政事務委員會主席鄭泳舜指，不少市民對香港馬拉松賽事取消感到失望，認為若有

空間，田總和政府應再商討將比賽延期，若入境檢疫改為「０＋７」，更可吸引海外跑手來港參

與。鄭泳舜又指不少國家正競爭舉辦大型體育賽事，希望施政報告提出新配套設施，增加香港競

爭力。（ｃｗ）

