【施政前瞻】羅兵咸：為先進科企引上市制度，應考慮人民幣ＩＰＯ

《經濟通通訊社１９日專訊》行政長官李家超將於１０月發表任內首份施政報告，羅兵咸永

道表示，新冠疫情帶來的全球經濟不確定性，加上土地短缺和人才流失等內部因素所限制，無疑

削弱了香港的經濟增長動力，認為政府現在是時候採取大膽果斷的行動來應對這些挑戰並推動發

展，同時探索新的收人來源。香港一直是世界上最具吸引力的投資和經商目的地之一，政府需要

制定一套明確的策略來吸引投資者、企業和人才來港，進一步加強競爭優勢。



＊應加快為先進科技公司引入定制上市制度＊



羅兵咸永道建議，與現任政府三管齊下的施政方針一致「以結果為目標」、「提高競爭力」

和「鞏固發展基礎」。這些建議將有助於鞏固香港作為各個領域國際樞紐的地位。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，政府應加快為高增長行業的先進科技公司引入

定制的上市制度。雖然這些公司大多為剛起步，不過它們的前景充滿希望，並將受益於機構投資

者快速增長的需求。為促進其上市，監管機構應考慮這些公司的獨特性，並制定新的上市制度，

在不損害股東保護的情況下，允許未能滿足現行上市要求的先進技術公司上市。香港資本市場可

以透過重新定位ＧＥＭ，以吸引中小企業或初創企業，從而實現多元化。



＊監管機構應考慮重啟人民幣ＩＰＯ＊



他指出，香港有機會開發與人民幣相關的資產和工具；監管機構應考慮重啟人民幣ＩＰＯ，

為人民幣資金池帶來動力，促進人民幣國際化。為拓展香港以人民幣計價的投資機會，香港可以

利用現有的跨境投資渠道。



＊擴大與ＥＳＧ掛鈎投資和融資產品範圍＊



《羅兵咸永道香港地區及中國大灣區ＥＳＧ服務主管合夥人方蘊萱表示，面對氣候變化及為

香港向「低碳」經濟轉型提供資金的需要，環保、社會和企業管治（ＥＳＧ標準的「環境」部分

已成為投資者的主要考慮因素）。政府和業界專業人士應更緊密地合作，支持ＥＳＧ的整合。藉

著有利的公共政策及在綠色債券市場上取得的成功經驗，香港可以擴大與ＥＳＧ掛鈎的投資和融

資產品的範圍。私營機構在推出其他與ＥＳＧ相關金融工具方面已有累積經驗，例如與可持續發

展相關的貸款、能源轉型債券和以ＥＳＧ為主題的交易所買賣基金。

方蘊萱表示，鼓勵政府與國際可持續發展準則（ＩＳＳＢ）提出的全球可持續發展標準－氣

候相關披露保持一致。從實際的角度，建議採取分階段推進的方法，而香港亦應專注於?足投資

者的需求。建議政府加以重視氣候相關信息披露，並敦促上市公司率先採用這些標準，隨後再由

私營機構採用。政府應通過與中國內地及亞太區「碳市通」（ＣａｒｂｏｎＣｏｎｎｅｃｔ）計

劃，加快發展香港碳市場。（ｂｎ）

