【施政前瞻】羅兵咸倡以戰略和針對性方式提高稅收，增國際競爭力

《經濟通通訊社１９日專訊》羅兵咸永道中國南部及香港地區稅務主管合夥人李尚義表示，

以戰略性和針對性的方式提高稅收制度的國際競爭力，很高興看到政府近年推出多項稅收優惠政

策，以促進具高增長潛力特定行業的發展，例如企業財資中心（ＣＴＣ）的優惠稅率、飛機租賃

、船舶租貨和為合資格的研發支出的增加稅收減免。然而，這此制度亦隨附一些從商業角度來看

難以實現的條件。政府應定期進行檢討，以提高這些稅收優惠政策的有效性，並移除一些不必要

的反避稅條件。



＊完善境外稅收抵免制度，利用補助等吸引投資和人才＊



他表示，政府亦應與更多貿易夥伴加快落實全面避免雙重徵稅協定╱安排。這將為來自不同

司法管轄區的投資者提供當地稅收權利的確定性，並幫助投資者更好地評估其對跨境經濟活動的

潛在稅收責任。建議政府完善境外稅收抵免制度，滿足納稅人日益增長的雙重徵稅需求。政府亦

可以利用補助等非稅收措施來吸引投資和人才。

羅兵咸永道香港公共事務諮詢服務合夥人王君弼表示，香港可以加強其數碼基礎設施以支持

其數碼經濟的發展，並促進香港成為數碼化、高流動性的智慧城市。政府必須採取具前瞻性的方

法來評估與新興技術趨勢相關數碼化信任度的機遇和風險。此外，政府應專注於促進制定標準和

相關操作協議及持份者之間的治理安排，以實現數碼資源和數碼服務的有效發展和共享，例如公

司和個人的數碼身份方面的數據和處理能力和服務。在其發展計劃中，政府亦不能忽視在人工智

能和元宇宙方面的規劃。



＊香港應帶領整合大灣區的人才政策＊



羅兵咸永道表示，由於最近的市場不景氣和針對新冠疫情的限制性措施，香港作為人才中心

的地位受到定的影響，人才轉而流向其他地區。然而，香港憑藉其獨特優勢，可以重新吸引（來

自其他海外國家、中國內地、特別是大灣區的人才。

羅兵咸永道中國稅務及商務諮詢合夥人王舜宜表示，香港應帶領整合大灣區的人才政策，共

同吸引更多來自國際市場的人才，使大灣區真正成為「國際化、市場化、高度多元化、最開放」

的未來人才樞紐。高等教有融合有助於加強大灣區內部的合作，建立多元化的人才中心。這將有

更多的機會推進跨境融合和合作項目，善用雙方的人才和設施政府應鼓勵大學和教有機構在發展

教有計劃和設計課程時兼顧香港和內地的行業需要，讓學生熟悉大灣區的營商環境，並鼓勵他們

畢業後留在本地發展。政府還應與大灣區城市就專業行業制定統一的標準，並促進資格互認。

（ｂｎ）

