【施政前瞻】羅兵咸：政府應建立單獨績效審查流程，以ＫＰＩ評估

《經濟通通訊社１９日專訊》羅兵咸永道中國內地及香港市場主管合夥人梁偉堅表示，政府

應採取整體而非零散的方法來制定和實施政策，並制定明確的路線圖以實現短期和長期目標。政

府應建立單獨的績效審查流程，通過一套定制的漸進式、以結果為目標的關鍵績效指標

（ＫＰＩ）來評估短期和長期舉措，這將是更有效執行政策的最佳起點。政府還應定期審查關鍵

政策、程序和法規，以根據最新趨勢和需求更新相關管理，並確保政策的效率和進行政策優化。

他又指，為解決香港各種日益複雜的議題，例如房屋、基建和人才發展，政府可成立一支由

不同決策局、部門、學術界和商界代表組成的跨界別團隊。政府亦可採用 「以市民為中心和數

碼優先」的思維方式，同時將數碼化和創新技術作為改善決策、公共行政和公共服務的營運支柱

。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢表示，公共和私人基建投資基金有許多尚未開發的機

會，包括使用基建房地產投資信託基金（ＲＥＩＴＳ）作為香港各種發展項目的籌資渠道，例如

北部都會區和明日大嶼。政府應牽頭啟動基建投資基金，鼓勵具備相關專業知識和能力的主要參

與者合作投資本地、中國內地（包括學港澳大灣區）和國際項目。（ｂｎ）

