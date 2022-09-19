【高息定存】ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ推港元定存優惠，年利率達３％

《經濟通通訊社１９日專訊》虛擬銀行ｌｉｖｉ ｂａｎｋ公布，最新推出限量高息定期存

款優惠，年利率高達３％，適用於新舊客戶。

ｌｉｖｉ ｂａｎｋ推出全新港元定期存款優惠，由即日起至１０月１４日，新舊客戶均可

享受此限量優惠。客戶只需存入新資金，敍造四個月港元定期存款，可享高達３％年利率，每筆

定期存款金額為２０萬港元至少於５００萬港元，每位客戶的最高總定期存款額則為１０００萬

港元。（ｂｉ）

