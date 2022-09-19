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19/09/2022 15:29

【高息定存】ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ推港元定存優惠，年利率達３％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》虛擬銀行ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ公布，最新推出限量高息定期存
款優惠，年利率高達３％，適用於新舊客戶。
　　ｌｉｖｉ　ｂａｎｋ推出全新港元定期存款優惠，由即日起至１０月１４日，新舊客戶均可
享受此限量優惠。客戶只需存入新資金，敍造四個月港元定期存款，可享高達３％年利率，每筆
定期存款金額為２０萬港元至少於５００萬港元，每位客戶的最高總定期存款額則為１０００萬
港元。（ｂｉ）

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