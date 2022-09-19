【內房困局】傳佳兆業離岸債權人斥２０億美元收購其停工項目

《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》引述消息人士表示，佳兆業集團（０１６３８）的
一個離岸債權人團體，擬以２０億美元收購其已停工的住宅項目，以推動項目完成。雙方仍處談
判初期階段。
報道又指，若交易成功，這將是過去一年衝擊房地產業的危機中，首次有外資收購內房不良
資產。佳兆業未就此作出回應。
佳兆業為內地第二大美元債券發行人，正重組其１２０億美元離岸債務。（ｒｈ）
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