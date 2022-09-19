【新冠肺炎】政界料本月提早「０＋７」，不再等《施政報告》

《經濟通通訊社１９日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂上周六（１７日）透露，政府正檢視放

寬入境檢疫「０＋７」安排，即入境人士毋須進行酒店檢疫，只須進行七天醫學監測。《星島》

引述政界中人指，本來預計「０＋７」會是李家超１０月１９日發表他首份《施政報告》的「秘

密武器」，現在政府顯然已等不及，估計會在本月內提早「出招」。《東方日報》亦指，政府或

於本周宣布酒店隔離新政策。

據了解，醫務衞生局已在研究「０＋７」實施細則，包括有可能取消外地入境旅客上機前的

核酸檢測，因為外國的核酸檢測已大幅減少，要求旅客上機前做核酸檢測，會帶來相當不便。有

官府中人承認，此舉可能造成入境個案大幅增加，以至在飛機上造成傳播，因此可以考慮要求旅

客上機前做快速檢測取代。

除了核酸檢測外，對入境旅客限制的另一詬病，是醫學監測期間的「黃碼」安排，商界認為

，若維持「黃碼」安排，不容許入境旅客到餐廳用膳，普通旅客就一定不會來港；據聞港府內部

認為，對入境旅客仍需要有一定的追蹤限制，不同意完全取消「黃碼」，但不排除可以檢討「黃

碼」限制範圍。（ｈｙ）

