【新冠肺炎】政界料本月提早「０＋７」，不再等《施政報告》

《經濟通通訊社１９日專訊》醫務衞生局局長盧寵茂上周六（１７日）透露，政府正檢視放
寬入境檢疫「０＋７」安排，即入境人士毋須進行酒店檢疫，只須進行七天醫學監測。《星島》
引述政界中人指，本來預計「０＋７」會是李家超１０月１９日發表他首份《施政報告》的「秘
密武器」，現在政府顯然已等不及，估計會在本月內提早「出招」。《東方日報》亦指，政府或
於本周宣布酒店隔離新政策。
據了解，醫務衞生局已在研究「０＋７」實施細則，包括有可能取消外地入境旅客上機前的
核酸檢測，因為外國的核酸檢測已大幅減少，要求旅客上機前做核酸檢測，會帶來相當不便。有
官府中人承認，此舉可能造成入境個案大幅增加，以至在飛機上造成傳播，因此可以考慮要求旅
客上機前做快速檢測取代。
除了核酸檢測外，對入境旅客限制的另一詬病，是醫學監測期間的「黃碼」安排，商界認為
，若維持「黃碼」安排，不容許入境旅客到餐廳用膳，普通旅客就一定不會來港；據聞港府內部
認為，對入境旅客仍需要有一定的追蹤限制，不同意完全取消「黃碼」，但不排除可以檢討「黃
碼」限制範圍。（ｈｙ）
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