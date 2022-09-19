《小傳日記》田總舉旗不定，渣馬離圓滿舉辦仲有幾遠路程？

《小傳日記》香江今日無論政經方面，都主要睇緊通關消息，據講上星期六醫務衛生局局長

盧寵茂受訪就放風，政府正係「積極考慮」取消酒店隔離，只係做「０＋７」醫學監測，所以今

日跌市都有國泰（００２９３）同周大福（０１９２９）跑出，周大福作為通關概念股染藍就喺

今日貢獻恒指近３點升幅。

另一單城中熱話就係上個禮拜五業餘田徑總會宣布取消渣馬。渣馬由田總主辦，渣打

（０２８８８）冠名贊助。據講田總宣布取消賽事，唔只係跑手，就連政府都愕咗然。因為有消

息就話，田總宣布取消之前，仲曾經同政府問過延期到出年２月嘅可能性，而政府都好快回應咗

出年２月維園有期可以作為終點之用。但就喺政府回應之後，田總就覆返政府話決定都係要取消

，而唔係改期。

不過，據講就喺呢個周末，田總又鬆口話未必唔可以改期。田總主席關祺接受訪問時就話，

舉辦賽事要考慮天氣、場地、道路，以至疫情狀況。政務司司長陳國基回應事件就話，政府一直

積極處理田總嘅申請，對於宣布取消，政府都有感到意外。由反應睇，政府都好在意搞唔搞得成

渣馬，因為一場國際大型盛事，正好畀外界睇到香江已經由疫情恢復過來，亦有能力平衡疫情同

經濟發展。而今次主辦單位單方面宣布取消賽事，令到政府由批准賽事舉行嘅角色，變成要主動

促成賽事嘅角色，相信對於主辦單位爭取條件亦都更為有利。

田總禮拜五宣布取消舉辦，盧局長禮拜六就放風「積極考慮」取消酒店隔離。據講原本「０

＋７」係特首辦想收埋喺施政報告入面嘅殺手鐧，但對於已經「叫到喉嚨沙」嘅商界，「０＋７

」已經係ｄｅｌａｙ ｎｏ ｍｏｒｅ，渣馬彈出彈入正好催化咗「０＋７」加快出台，據講「

０＋７」好有可能今個月就會上馬，而取消舉辦賽事嘅決定係邊個同埋如何作出，亦都不得而知

。

不過取消酒店隔離，對於賽事主辦單位亦都有可以見得到嘅好處。田總舉辦渣馬，每屆都會

主動邀請世界級跑手來參賽，以提升賽事國際水平。如果每位獲邀跑手都要有酒店隔離房間，對

於主辦單位嚟講都係好大開支，亦都令部分跑手寧願放棄來港作賽，無咗世界級跑手，亦都令賽

事嘅水平同認受性下降，與其係咁唔搞仲好過搞。總知，「０＋７」加快推出，正好就係一杯及

時嘅「鹹檸七」，請請！



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