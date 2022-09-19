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19/09/2022 13:54

《真知灼見－溫灼培》本周因素利美元強

　　《真知灼見》當８月份國際平均油價較７月及６月，甚至５月份還低。當美匯指數於該月更
見攀至２０年高位，大大降低美國進口價格。當聯儲局過去數月更作出連環大舉加息打壓通脹。
在大家以為美國８月份通脹必回之際，美國８月通脹率按月比竟仍有０﹒１％升幅，就不禁令市
場擔心美國內在通脹究竟有多嚴重。
　
＊美國工資與通脹成惡性循環＊
　
　　另值得留意，美國鐵路公司上周與工會達成了初步協議避免了罷工工潮。資方除了承諾增加
一系列褔利外，還指會即時加薪１４﹒１％，現等待鐵路工會投票決定是否接納。當鐵路工會能
取得１４﹒１％薪酬加幅，其他美國工會相信也會看在眼裏，這對美國往後工資通脹將帶來如何
影響？假如聯儲局長鮑威爾真守承諾，會以打壓通脹為其首任，這樣聯儲局的加息周期可能只是
剛開始吧！
　
＊加息７５基點與１厘意義有別＊
　
　　現市場最關注是聯儲局於本周四（２２日）議息會將加息０﹒７５％還是１厘。雖說加息
０﹒７５％與１厘相差只是０﹒２５％的分別，但意義上卻遠大於此。加息１厘將能突顯出聯儲
局對打擊通脹決心，就是犧牲經濟也在所不惜。所以如聯儲局最終加息１厘，可想象美元往後升
幅將加快。相反，加息０﹒７５％雖不至會使美元急升，但仍屬利好。
　
＊意大利大選或對歐洲帶來衝擊＊
　
　　至於本周還有另一重點，是周日（２５日）　的意大利大選。據當地民調顯示，如無意外將
會是由極右翼的兄弟黨、聯盟黨及力量黨組成的聯盟勝出。該聯盟是褔利主意，上台後料會使意
大利陷入更嚴重財困並對歐盟政局帶來衝擊，不利於歐元匯價。《恒生銀行首席市場策略員　溫
灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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