【議息前瞻】盛寶：高通脹持續，明年減息料落空

美國８月份通脹數據按年升８﹒３％，高過市場預期，盛寶銀行（Ｓａｘｏ Ｂａｎｋ）首

席經濟學家兼首席投資官Ｓｔｅｅｎ Ｊａｋｏｂｓｅｎ預期，高通脹情況短期仍會持續，未來

一、兩年也只會稍為放緩，明年減息預期大有機會落空。

Ｓｔｅｅｎ Ｊａｋｏｂｓｅｎ接受專訪時指，聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會的演講僅

花了９分鐘，時間之短實屬罕見，長話短說的態度反映他希望市場清晰知道聯儲局偏鷹的取態。

他指出，聯儲局現時關注點在於經濟學上的第二輪效應（Ｓｅｃｏｎｄ ｒｏｕｎｄ

ｅｆｆｅｃｔ），即是工資現時以５％至７％的速度上升，而且黏性價格令核心通脹繼續保持在

６％以上水平，料儲局本周會議將續大幅加息，年底前維持鷹派取向。



＊核心通脹高企，工資料續上升＊



他稱，非農數據顯示勞動力市場需求旺盛，即使通脹放緩，核心通脹高企仍有機會令工資繼

續上升，另能源價格未來也有可能回升，預計美國通脹於２０２３至２０２４年只會回落至５％

水平，２０２５年才會顯著回落。

聯儲局９月開始全速縮表，Ｊａｋｏｂｓｅｎ指，縮表影響雖大，但對經濟未有造成懲罰性

衝擊，面對高通脹壓力下，資金會流向實體經濟，長遠來看是好事。他指，無形資產現時佔股市

價值由１９７５年的７０％，上升至現時的９０％，故此未來５至６年，有需要將更多資金回流

到實體經濟身上。

對於加息周期何時完結，他稱，市場一個月前還以為聯儲局明年上半年就會完成加息，然而

當局不斷將時間表推遲，意圖表達明年也不會降低利率。他認為，房屋及勞動力兩大市場的中長

期增長動力都有放慢跡象，但速度不足以對經濟增長造成實質負面影響，或令失業率急升至６％

水平，預期明年聯儲局有７０％機率不會減息。



＊今明兩年歐續受困能源問題＊



隨俄羅斯停止北溪一號天然氣供應，歐洲能源危機加劇。Ｊａｋｏｂｓｅｎ指，天然氣僅佔

歐洲能源需求四分一，卻主導歐洲電價，因此期望歐元區會將兩者價格脫勾，以解決電價過高問

題。他指，市場緊張情緒和能源價格均已見頂，惟歐元區通脹短期仍有可能出現雙位數增長，能

源問題今明兩年冬天仍會困擾歐洲，要待產能問題隨通脹回落才會逐步得到解決，料歐洲核心通

脹放緩速度將較美國為慢。

環球匯市近日持續波動，多個主要經濟體貨幣創新低。他稱，只要聯儲局維持鷹派取向，未

來兩至三個月美匯指數依然會企穩１１０水平。但他認為，歐元未必會如市場預期繼續貶值，預

期歐洲央行將嘗試令歐元轉強。《香港經濟日報》

