《每周華語－黃溢華》經濟及通脹預期自身的不肯定性

《每周華語》上周美企ＦｅｄＥｘ指出經營十分之困難，前景不理想云云，同時大幅下調收

入及營業額。巿場反應自然負面。另方面，美兩年期Ｙｉｅｌｄ比１０年期Ｔ－Ｂｏｎｄ

Ｙｉｅｌｄ高出更多，可見巿場預期「負面」。



美國企業的管理者面對巿場息率急升及美聯儲局可能比預期更大的力度加息，經營決策更為

困難。巿場對產品的需求可能減少，而消費者面對生活成本一再急升，相信企業一旦加價，消費

意欲自然下降。



所有經濟「預期」必有偏差，而此一偏差，正好是經營者的更深層面不肯定性本質。

１９７０年代，石油價格因為地緣政局大變動而跳升多次，美國企業面對成本急升。二戰之後，

石油產業日漸重要，今天企業面對多方面的正面挑戰╱考驗，因而一有差錯，損失可以十分之巨

大。冬天快到，疫情如何發展呢？能源價格再上升？供應鏈再斷裂？！又或地緣政局起了更大的

變化？「預期」潛在很大的偏差，而保守的企業，收縮一點生意可能更為可取。當然，收縮經營

說易行難。相反，擴展生意額又如何？有危有機！對手收縮，如果巿場發展「走向」正面，那麼

「樂觀」一點，可大手出擊，搶佔別人的巿場。



加息「壓」通脹真的有效嗎？通脹有周期，多年前見通縮╱負息。今見通脹上揚，加息乃「

書本」╱「理論」所言之「良方」。但今次全球通脹上升，本質非常特別，因而加息更多，收效

及所需時間可以不大及更長。常理是「加息」可「壓」通脹。如果美再三加息，但年底前後，通

脹即使不再上揚但又不退，此時巿場轉為認為美聯儲局政策方向不正確，甚而「加息」無大效用

，又無新方案使通脹回落：信心一失，企業經營便面對今天「預期」自身潛在的不肯定性。



近５年，通脹自低息╱通縮風險浮面，乃因為有多方面的因素。而２００８╱２０１２年等

等的「ＱＥ」本預期「任印」引發高通脹，但多年前仍不見高通脹出現。今天面對的通脹急升與

「ＱＥ」╱退「ＱＥ」的關係不大。企業管理者保存實力，可能更為可取。



Ａｐｐｌｅ自１９７０年代至今的半世紀經營，面對多次的自身及外在衝擊，因而經驗十足

，但不代表全球已有甚多業務的Ａｐｐｌｅ可以輕鬆面對今次的考驗。Ｐａｕｌ

Ｖｏｌｃｋｅｒ「狂」加息成功壓低通脹，不代表今次又若「狂」加息亦可收效。目前美國並未

見衰退，惟美聯儲局一旦又「狂」加息，美樓巿╱消費影響甚大。太多不肯定性可以使「加息」

失效。始有可能。若當局加息但收效微，那麼美國大中小企業便步入全新的「無人地帶」：考驗

必巨大了。



全球化可能正加速「倒退」之中，大中小企業需要重置生產線。因而成本上升，巿場銷售及

推廣「大不同」了。即使有半世紀歷史的大企業，有很多現金，亦可能損失巨大。１９７０年代

，不少企業因為通脹急升而倒閉。美國本土經濟已非當年之勇。如果美國有錯誤的地緣政策取向

，此時美企業左右做人難，生意更不易為了。



加息不一定壞事，但加息不一定可「壓」低通脹，若美不出現衰退，美企業可穩定下來。以

近大半年全球事情發展看，各國都採用「加息」此一「萬用」方案去壓通脹，如果收效太少及太

慢，須要「狂」加息，此時不只會出現衰退，經濟收縮可以極為快速。因而美國企業，有可能採

取全新角度看今次「加息」周期的效用為要。



「預期」自身有巨大的不肯定性。由於多了全球化倒退、供應鏈失衡及地緣新形勢發展中，

不幸今冬的疫情去向存在不少變數，企業面對更大的「非常態」通脹衝擊等不肯定性，因而

１９７０年代、１９８０年代的策略不一定行得通，可應對經營需要。多年前，巴菲特也錯白銀

價可由７美元╱８美元升至５０美元：賺少了很多，因為太早出貨。今次企業更要小心：不可看

錯「巿」呢！

《資深市場人士 黃溢華》



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