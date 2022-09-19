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19/09/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續貶９１點，報６﹒９３９６刷２５個月低

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３９６，
較上個交易日跌９１點子，錄兩連貶，續刷２０２０年８月１４日以來２５個月新低，上個交易
日報６﹒９３０５。
　　市場預料聯儲局將於本周至少加息７５個基點，美匯指數上周五（１６日）紐約盤中再上
１１０大關，周線上升０﹒６％，年內累積漲１５％。
　　美國財政部數據顯示，中國７月增持美國國債，規模為２２億美元，為８個月以來首次，令
中國持美債總額暫時脫離２０１０年５月以來逾十二年低位。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９３９６　　　＋９１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９７４５　　＋３２４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒８８４７　　＋２８６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８８４１　　　＋１１﹒６０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　７﹒９７３２　　　　＋７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８９７　　＋３５７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１８６６　　＋３６２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９６０７　　＋２１２﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２３３４　　　－３３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２５９０　　　＋６５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５０３　　　－１４﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒０９０５　＋４７２４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５３００　　　＋５１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９８﹒７３００　　－１４７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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