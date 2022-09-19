【聚焦人幣】人幣中間價續貶９１點，報６﹒９３９６刷２５個月低

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３９６，

較上個交易日跌９１點子，錄兩連貶，續刷２０２０年８月１４日以來２５個月新低，上個交易

日報６﹒９３０５。

市場預料聯儲局將於本周至少加息７５個基點，美匯指數上周五（１６日）紐約盤中再上

１１０大關，周線上升０﹒６％，年內累積漲１５％。

美國財政部數據顯示，中國７月增持美國國債，規模為２２億美元，為８個月以來首次，令

中國持美債總額暫時脫離２０１０年５月以來逾十二年低位。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒９３９６ ＋９１﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９７４５ ＋３２４﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒８８４７ ＋２８６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８８４１ ＋１１﹒６０

１英鎊╱人民幣 ７﹒９７３２ ＋７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８９７ ＋３５７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１８６６ ＋３６２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９６０７ ＋２１２﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２３３４ －３３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２５９０ ＋６５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５０３ －１４﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０９０５ ＋４７２４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５３００ ＋５１﹒００

１人民幣╱韓元 １９８﹒７３００ －１４７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

