【新冠肺炎】全國昨新增確診降至８０７宗，天津市全員核酸檢測

《經濟通通訊社１９日專訊》國家衛健委通報，昨日（１８日）全國新增確診病例８０７宗

。新增確診病例１４７宗，其中境外輸入病例５５宗，本土病例９２宗（四川４８宗，貴州１２

宗，西藏１１宗，天津８宗，山東４宗，河南２宗，廣西２宗，內蒙古１宗，黑龍江１宗，廣東

１宗，海南１宗，重慶１宗），含３４宗由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡或疑似病例

。

新增無症狀感染者８４３宗，其中境外輸入１２８例，本土７１５宗（貴州３５２宗，西藏

１８７宗，四川４７宗，廣西２９宗，新疆１９宗，天津１８宗，黑龍江１１宗，海南１１宗，

河北５宗，山東５宗，河南５宗，江西４宗，雲南４宗，上海３宗，陝西３宗，甘肅３宗，內蒙

古２宗，廣東２宗，青海２宗，浙江１宗，湖北１宗，重慶１宗）。



＊天津疫情處於快速發展期＊



天津市昨日新增２６宗本土陽性感染者，近一周累計報告本土感染者近百例。天津市發布通

告稱，本土疫情處於快速發展期，連續核酸篩查均檢出社會面感染者，社區傳播風險較高。為堅

決阻斷疫情隱匿傳播，天津市１７日繼續在全市範圍開展核酸檢測，凡居住在天津的人員，在當

時居住地保持原地相對靜止，並按統一安排進行核酸檢測，不落一戶、不漏一人。（ｃａ）



