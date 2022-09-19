《股林淘金－林家亨》美國加息漸消化，港股微跌等反彈

《股林淘金》上星期五（１６日）美股四重結算之後道指仍有溫和下跌１３９點，港股

ＡＤＲ仍有跟跌大約９７點。估計今日（１９日）大市埸只係下跌百多點左右，恒指在

１８５００附近暫時找到支持，相信在香港時間星期四（２２日）聯儲局宣布加息之後，香港銀

行宣布跟隨加息，港股的弱勢才會改變。

筆者在上星期四（１５日）在經濟通表示，蔚來（０９８６６）雖然推出新款汽車，但是筆

者暫時仍然不會看好蔚來未來的股價前景，主要是因為蔚來之前的汽車銷量一直低企，未曾超過

一定數量的成本平衡點，所以推出新款汽車，也不能夠打破這個局面。除了電動車的銷售外，蔚

來尚要推出獨有的換電站服務支出，以１１００台換電站每台支出１５０萬元人民幣計算，資本

性開支逾十數億元，但現時因銷售量有限，需攤分的平均成本很高，拖累了整體的營運收益，致

令截至今年第二季為止，蔚來平均每銷售一輛電動車，虧損超過１０萬元人民幣。今天早上蔚來

股價跌至１５５元，已經比上星期四筆者在經濟通晨早Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ財經直播節目

（當天早上的保力加通道頂線１７２元）跌了１８元。持貨者應該盡快止蝕離場。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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