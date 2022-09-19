【聚焦人幣】人幣即期收跌１３點曾穿７﹒０２，續創逾２６個月低

《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２６６點子重返

６﹒９９關，惟升勢已到此為止，盤中再度轉弱，一度跌穿７﹒０２關低見７﹒０２１２，尾盤

仍未能收復失地，最終小跌１３點收報７﹒０１７９，五連跌，且續創自２０２０年７月１４日

以來逾兩年來新低。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現大跌２４７點子，報７﹒０２２９。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３９６，較上個交易日跌９１點子，錄

兩連貶，續刷２０２０年８月１４日以來２５個月新低，上個交易日報６﹒９３０５。



＊美元指數料維持強勢，人民幣繼續承壓＊



交易員稱，本周美國聯儲局即將再次加息，美元指數料維持強勢，人民幣繼續承壓。另外人

民銀行今日重啟１４天逆回購並意外將利率調低１０個基點，本幣流動性持續寬鬆，而聯儲局收

緊步伐將延續，中美貨幣政策分歧拉大也會施壓匯率。

新加坡華僑銀行外匯策略報告指出，近期超強的中間價等逆周期措施只能減緩，人民幣貶值

速度，在美元轉弱前無法扭轉貶值趨勢。與前幾輪人民幣調整不同的是，人民幣遠期點暴跌使得

人民幣空頭傾向於正向套利而持有，這將使當局的周期措施不像此前那樣有效。（ｊｔ）

