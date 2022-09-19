【ＦＯＣＵＳ】財赤籠罩全球，共振加息周期

【ＦＯＣＵＳ】赤字無處不在。當國家財政部揭盅，內地首８月各級政府預算赤字企上６萬

億人幣關口，創同期紀錄；香港財政司司長陳茂波亦預告，２０２２╱２３財年料錄逾千億港元

赤字，恐錄歷來第二高。另在美國，華府８月錄得預算赤字按年擴大２９％至近２２００億美元

；至於新上任的英國卓慧思及澳洲艾博年政府，即將公布的預算案如何應對財赤議題，同引人關

注。



＊６萬億倒逼緊日子，財爺預警史上次高＊



疫情此起彼伏、大手留抵退稅、地產寒冬未止……齊施壓財政收支缺口，最新８月數據再證

總理李克強三令五申「要堅持政府過緊日子」所言非虛。

財政部公布，首８月全國一般公共預算收入１３﹒８萬億元，雖然按自然口徑計下降８％，

但８月收入實現約１﹒３萬億元，按年增速錄４月以來首次轉正，主要反映大規模留抵退稅任務

完成後，冲減收入效應減弱。

不過，首８月以全國一般公共預算收入（主要為稅收、國有資本經營收入）、政府性基金預

算收入（主要為土地出讓收入），減去全國一般公共預算支出、政府性基金預算支出，赤字企上

６萬億，遠超去年同期的１﹒１萬億以及２０２０年同期的４萬億。

收支失衡壓力山大，繼總理喊話後，財政部強調「財政資源更好用在刀刃上」；緊接一線城

市深圳上月底發布《進一步厲行節約堅持過緊日子的通知》，內地ＧＤＰ季軍省份的山東，本月

啟動成本預算績效管理改革。

堅持「動態清零」總方針的內地遭遇財政衝擊，在一河之隔、近日要求復常通關呼聲震天的

香港，財爺發表最新網誌稱，本年度財赤或較年初預算案估算的翻近倍至逾千億元，財政儲備或

降至約８千億。



＊美俄英澳同頭痕，唐寧街恐騎虎難下＊



對內地和香港而言，減少支出或成為必要選項，分析師預計，內地９至１２月廣義預算支出

增速或由首８月的１１％降至－６﹒３％；而財爺就暗示善用公帑，將全盤檢視疫情支援和寬減

措施。

受赤字困擾的遠不止中國，華府剛揭盅的８月預算赤字按年增２９％至２１９６億美元，僅

支付利息就達８８０億美元，令本財年預算赤字再度逼近萬億美元。另在早前靠出口能源首７月

大錄預算盈餘（近５千億盧比）的俄羅斯，８月突現３６００億盧比赤字，因石油、天然氣收入

急降。

至於唐寧街剛剛易主的英國，新財相關浩霆（Ｋｗａｓｉ Ｋｗａｒｔｅｎｇ）下周即將發

表小型預算案，為首相卓慧思的能源上限計劃背書及據報將宣布３００億英鎊減稅，勢令本財年

已累積的５５０億英鎊赤字雪上加霜，英鎊兌美元周末一度跌穿１﹒１４錄１９８５年來最低。

同樣將於１０月發表首個預算案的澳洲工黨新政府，財長Ｊｉｍ Ｃｈａｌｍｅｒｓ就獲澳

洲央行行長Ｐｈｉｌｉｐ Ｌｏｗｅ明言要求，減支加稅來修補預算（本財年赤字３月預估為

７８０億美元）。

當全球主要央行的貨幣政策齊齊由ＬＬ（Ｌｏｗ ｆｏｒ Ｌｏｎｇ，長期低利率）走向

ＨＦＬ（Ｈｉｇｈｅｒ、Ｆａｓｔｅｒ ａｎｄ ｆｏｒ Ｌｏｎｇｅｒ，更高更快更長加息）

，多國政府同受財赤掣肘，激進緊縮導致的衰退還遠嗎？

