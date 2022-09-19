【中概焦點】環時：ＰＣＡＯＢ今起檢查中概股審計底稿，需時十周

《經濟通通訊社１９日專訊》據官媒《環球時報》報道，美國ＰＣＡＯＢ的工作人員預計今

日（１９日）開始檢查在美上市中概股的審計底稿，整個過程需要８到１０周，或在２０２２年

１２月初得出檢查結果。

另外，據《南華早報》早前引述知情人士報道，在會計師事務所中，羅兵咸永道香港和畢馬

威中國將率先幫助美國監管機構對在美上市中國公司的審計底稿展開檢查。審計人員也隨時準備

接受ＰＣＡＯＢ檢查人員的詢問。（ｃａ）

