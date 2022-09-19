【新冠肺炎】成都大連復常，澳門入境珠海核酸證明放寬為４８小時

《經濟通通訊社１９日專訊》四川省疫情緩和，成都市宣布今日開始有序恢復生產生活秩序

。地鐵等公共交通全面恢復，堂食有序開放經營，不承接大型宴席活動。全市同時會常態化開展

核酸檢測，市民每周至少要做一次核酸檢測，進入公共場所和小區、乘坐公共交通工具，須查驗

７２小時內核酸陰性證明。公共文化服務機構將在嚴格落實「限量、預約、錯峰」前提下重開，

各類密閉娛樂場所達防疫要求後有序開放，進入須查驗４８小時內核酸陰性證明。民眾出入境時

亦須持４８小時內的陰性證明。

不過，有高中風險區域的區市縣，養老院、兒童福利院、精神衞生福利機構繼續封閉管理。

另外，遼寧大連今日０時起，有序恢復全市正常生產生活秩序。全市範圍內恢復市民正常出

行。各類商場超市、農貿市場、水產品市場、菜市場等生活物資保供場所在製定疫情防控方案並

報經所在區疫情防控指揮部批准後，恢復營業。工廠、寫字樓等各類辦公場所恢復運營。



＊澳門入境珠海持４８小時核酸檢測證明＊



珠澳聯防聯控澳方工作組表示，根據當前疫情形勢，經珠澳聯防聯控機制協商一致，自１９

日６時起，經珠澳口岸入境珠海人員須持有的核酸檢測陰性結果證明的時限要求，由原來的２４

小時內放寬至４８小時內。珠澳口岸其他疫情防控措施保持不變。（ｃａ）

