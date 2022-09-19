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19/09/2022 09:03

【聚焦人幣】中國７月增持２２億美國國債，為８個月以來首次

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國財政部數據顯示，中國７月增持美國國債，為８個月以來
首次。
　　根據公告，中國７月底持有美國國庫券規模增至９７００億美元，較前一個月底增加２２億
美元。中國在６月底持有的美債總額創２０１０年５月以來十二年最少。
　　另一方面，日本則略為減持美債，由６月底的１﹒２３６萬億美元減少至７月底的
１﹒２３４萬億美元，但仍然是持有最多美債的國家。（ｃａ）
　
　

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