《融天納地－溫天納》穩經濟及匯率考量

《融天納地》內地８月份經濟數據回暖，除了受益於低基數貢獻以外，主要得益於國家一系

列穩增長政策實施的效果顯現。目前，政府投資明顯支撐，線下活動逐步修復，疫情對實體部門

生產和消費等活動的影響力減弱，預計今年餘下時間將延續斜率平緩的復甦。貨幣政策端，預計

貨幣政策仍以降低融資成本、提供充足融資規模來促進寬信用托底經濟為主線。



不過，需要留意，自疫情爆發後，穩經濟措施以政策剌激為主，但其邊際效應會遞減。刺激

政策只能提振短期表現，亦會產生副作用。最終，政策改革和構建制度才能提振長遠績效，透過

改革降低制度性交易成本，有助於在短期穩增長，在中長期釋放經濟增長動能。



在布局上，政府與市場的關係需要平衡，明確的政策讓市場主體有明確的預期，真正發揮出

市場配置資源的決定性作用。此外，從市場發展上，需要考慮放開市場准入限制，在市場主體遵

守法律法規的情況下，不同所有制的企業可同步競爭，鼓勵民營企業家力拼發展。



在人民幣匯率趨勢上，內地８月份經濟數據整體看來不俗，但人民幣匯率依舊承壓。觀察早

前公布的宏觀數據，８月份工業生產和零售表現理想，基建投資更為突出，不過，地產範疇的表

現依舊受壓，若同步考慮內地出口呈現放緩跡象，投資者或關注基建和消費可能無法持續對衝地

產和出口的下跌壓力。



在９月份，若然地產不能出現明顯改善，內地經濟周期性底部就難以出現，人民幣匯率的調

整仍將持續。一般在居民部門加槓桿，經濟的回穩才存在較為堅實的內部基礎，特別是在出口放

緩的情況下，今年上半年，居民部門稍欠信心，導致信貸擴張不能全力提振。



目前，內地居民部門加槓桿主要透過買房，不過，若我們觀察８月份的官方數據、以及自９

月開始的高頻數據細節，地產銷售並未明顯改善。若再疊加９月下旬，聯儲局議息會議可能出現

偏向鷹派的論調，人民幣匯率走勢仍需密切關注。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授

溫天納》



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