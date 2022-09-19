《陶冬天下－陶冬》通脹出意料，匯市起動盪

《陶冬天下》美國８月份通貨膨脹，猶如一聲驚雷，炸在風險資產市場上空，驚醒了關於聯

儲近期降息的夢想，股市、債市一起下挫。



美國８月份通貨膨脹，猶如一聲驚雷，炸在風險資產市場上空，驚醒了關於聯儲近期降息的

夢想，股市、債市一起下挫。通脹數據出來之前，期貨市場原本預計聯邦利率在明年第一季度升

至４％，數據出爐後，預期瞬間變成４﹒４％。市場意識到聯儲控制通脹的道路可能漫長而曲折

。一年期國債利率一度升上４％，長短債收益率倒掛加劇。上周另一個大主題是匯市的動盪。資

金調整對美國利率前景的判斷，觸發了全球其他貨幣的大貶值，歐元、英鎊、日圓紛創幾十年新

低，人民幣離岸價對美元也一度破７。美元指數逼近１１０。



超預期的通貨膨脹，再加上一家物流公司盈利預警，美股爆出６月中以來最大的單周下挫，

Ｓ＆Ｐ５００上周跌了４﹒８％。美國兩年期國債收益率在一周內上漲了接近３０個點，全球股

市債市同告大幅下調。市場擔心需求衰退，石油價格、大宗商品價格下跌。黃金現貨價跌破

１７００關口。恐慌指數ＶＩＸ，在上周上升了約１０％。中國８月份月度經濟數據較上月有改

善，不過距離政府目標還有很大差距。



美國８月份ＣＰＩ環比上漲了０﹒１％，分析員預測下降０﹒１％。核心通脹環比上漲了

０﹒６％，分析員預測上漲０﹒３％。這組數據中，看不到通脹有明顯回落的跡象。儘管汽油價

格下降１１％，美國的通貨膨脹卻依然高燒不退。筆者之前的預測錯了，市場上多數分析員都錯

了。



食品在８月環比上漲了０﹒６％，美國超市物價持續高漲，也蠶食著消費者的實際購買力。

勞動密集型的服務業價格，仍在迅速攀升，餐廳價格上漲０﹒９％，這是本周期最快速的食品漲

價。美國工資上漲速度有所回落，但是比起疫情前還是快出很多。因為需求旺盛，所以服務業有

能力將成本轉嫁給消費者。



租金上漲最值得關心，租金環比升０﹒７％，折成同比上漲６％，已經超出了雷曼危機前、

房地產泡沫期時候的數據。租金在ＣＰＩ中的權重很高，一般也很穩定，但是一旦上漲就不容易

回落，經濟學家稱之為ｓｔｉｃｋｙ ｐｒｉｃｅ（惰性價格）。筆者相信租金上漲已經成型，

通脹預期已經成型，治理惰性價格上升，是一條漫長而曲折的道路。



其實，美國的物價上漲可以分成三個部分。第一部分是供應鏈斷裂帶來的供應端漲價，這部

分的最壞時間已經過去，也是聯儲去年對通脹回落持樂觀態度的主要原因。第二部分來自石油和

糧食的大幅上漲，石油價格已經大幅回落，但是未來走勢就存在巨大的不確定性，也不在貨幣政

策的控制範圍之內。第三部分來自需求增長。疫情結束帶來了第一輪需求釋放，工資上漲帶來了

第二輪需求釋放，然後通脹預期催生出工資與物價的螺旋上升。



對於需求引起的物價上漲，貨幣政策是有能力控制的，關鍵是聯儲願意付出多少成本。市場原

本希望聯儲超過兩百點的加息，已經有效控制住物價了，但是最新數據給出了相反的結論。聯儲

主席鮑威爾最近常說，不惜代價控制通脹，現在看來代價恐怕很高。值得注意的是，租金、教育

、醫療等一般不漲價的的專案開始大幅上漲了。這不是好兆頭，因為惰性價格的控制更複雜，需

要更長的時間。



這對貨幣政策意味著甚麼？首先，聯儲加息不再預設目標，一切根據數據和經濟形勢行事。

８月份的通脹數據意味著更多更久的加息動作。筆者預計９月ＦＯＭＣ會議加息７５點，１１月

和１２月各加息５０點，明年２月再加２５點。與之前的預測相比，筆者將１２月的加息幅度從

２５點上調到５０點。聯邦利率達到４﹒２５－４﹒５０％之後，筆者估計聯儲會停下來觀察，

不過暫停之後會不會再加息，則視乎惰性通脹的走向。２０２３年降息的機會不大。降息的前提

，是就業市場明顯地、持續地回落到可持續的水準，聯儲在政治上已經有交代了。



本周召開的ＦＯＭＣ會議上，對於市場判斷未來利率走勢十分重要。市場目前認為有四分之

一的機會加息１００點，但是筆者看７５點。不過這並不是關鍵，重要的是明年的利率政策走勢

，中期選舉之後還需要加多少息，也許更重要。在這次會議上，應該關注ＦＯＭＣ的點陣圖和鮑

威爾在記者會上的闡述。筆者認為，聯儲在新的點陣圖裏可能提出明年多次加息的暗示。鮑威爾

在記者會上則估計會重申不惜代價抗擊通脹的堅定決心，態度比較強硬。



美元指數ＤＸＹ在上周一度突破１１０心理關口，創下２０年來的新高。歐洲央行在上周出

人意料地大碼加息７５點，也只讓美元牛短暫地停了一停，接下來再次沖高。



誘發美元今年大幅升值的第一個原因是能源價格的暴漲。由於石油和天然氣價格的暴漲，令

德國日本等工業大國突然出現了貿易赤字。這些製造業大國經常性地擁有巨大的貿易順差，但是

油價高騰將它們扭轉為逆差。美國是少數發達國家可以能源自給自足的，所以能源價格高，對

ＣＰＩ有衝擊，但是對經常項目的影響相對比較小。



美國聯儲大幅調高政策利率，使得美元區債券的收益率更有吸引力，誘使歐洲和亞洲的長期

債券投資者重新審視美國無風險資產。今年年初，美國兩年期國債利率是０﹒７６％，現在已經

升到３﹒８５％。同期德國兩年期則由０﹒６２％升到１﹒５０％，兩者之間的收益率之差從

１４點擴大到了２２３點。美債與日債之間的差距更大。無風險資產之間的利差，往往是資金流

向的風向標。



人民幣、韓圜、新台幣、新加坡元、泰國銖、馬來西亞林吉特等東亞、東南亞貨幣也出現了

明顯的貶值，甚至令人回想起１９９７年亞洲金融風暴時候的情景。美元大漲時候，大多數新興

市場貨幣都難逃貶值命運，不過亞洲新興國家爆發系統性債務危機的可能性不大。亞洲國家的外

債槓桿比當年小了很多，匯率形成機制比當年靈活許多，外匯儲備大了很多。



香港的聯繫匯率受到壓力。筆者相信聯繫匯率被取消的機會看來不大。中資銀行現在占到港

幣拆借市場的重頭，一旦港幣受到衝擊，不排除中資銀行拒絕提供港幣流動性，這對槓桿沽空港

幣的投機客來講，風險大了很多。當年投機客沽空港股，然後通過衝擊港幣來迫使利率大幅上調

，錢主要從沽空港股賺來。經過機制上的調整，筆者認為重複這種情況的可能性不高。



德國最著名的智庫ＩＦＯ幾天前將德國２０２３年ＧＤＰ增長從３﹒７％下調到－０﹒３％

。原先的３﹒７％預測，是６月份作出的，兩個月的時間裏，可以看出人們對德國經濟前景的判

斷發生了多大的改變。ＩＦＯ戲劇性下調增長預測的主要原因是：能源價格暴漲令消費者信心受

損。



俄羅斯暫停了北溪一號的天然氣供應，作為對西方國家執行對俄石油出口制裁和限價的反擊

。夏季是天然氣消費的淡季，德國能源公司利用這段時間補充庫存。德國政府數據顯示目前的天

然氣庫存已經上升到８９％了，不過因為俄羅斯徹底「斷氣」了，德國現在實際上已經在提取庫

存了，冬季的能源壓力很高。



德國能源部長宣稱德國有足夠的能源來滿足基本需求，不過這句話的意思是，企業的供氣受

到數量限制，優先供應家庭用氣。而家庭、學校、商場的空調溫度、淋浴水溫都做了調整。不少

能源大戶重化工廠，正在進行年度檢修，但是如果俄羅斯輸氣不能很快恢復，工業生產必然會受

到重大衝擊。



本周的市場焦點是ＦＯＭＣ會議，預計加息７５點，看點是點陣圖和鮑威爾在記者會上如何

談論明年的加息路徑，估計立場偏鷹。點陣圖不排除指引明年多次加息，鮑威爾便可能重複在

Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ的語調。英格蘭銀行在女王葬禮後也開會，預計加息７５點，看點是

特拉斯的能源補貼計畫對貨幣政策的影響。此龐大的財政支出可以舒緩英國的衰退風險，但是對

債市不利。日本銀行也開會，不過預期不作政策動作。看點是對日圓匯率的評論。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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