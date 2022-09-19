《缸邊隨筆－石鏡泉》老外看人匯

《缸邊隨筆》人仔破７，不少老外就看人仔怎可成世界儲備貨幣，先看看有個

Ｍｏｒｎｉｎｇ Ｂｒｅｗ台的綜合看法。



今時中國也是全球貿易大國，無論進口及出口都多於美國或歐盟。當全球有八成半央行都熱

衷於持有人民幣資產的情況下，但人民幣卻未能成為儲備貨幣，確與其經濟增長，並不匹配。



＊美元為主要儲備貨幣＊



在全球經濟衰退及不明朗的陰霾下，美元成為投資者的財富及資金避難所，使美元近日不斷

造好。二次大戰後，４４個國家包括英、法、加、澳洲、日本等，透過布雷頓森林體系

（Ｂｒｅｔｔｏｎ Ｗｏｏｄｓ Ｓｙｓｔｅｍ），制定處理環球貿易及金融事務的方案，並協

定美元要與黃金掛鈎，有需要時可兌換黃金。隨著時間推移，各國都樂意以美元作國家儲備，因

他們知道，幾乎在任何時候，持有的美元都可兌換黃金。其後乾脆以美元為主要儲備，而美元便

順理成章，獲各國默許成為國際貿易的交易貨幣。



時至今日，美元在國際貿易上，往往會比當地貨幣更受買賣雙方歡迎。自７０年代布雷頓森

林體系分崩離析，美國開始在沒有黃金儲備的支持下，只講「信用」印鈔以來，雖然一直有人質

疑，美元捨棄黃金支持，會令它變得一文不值，但美元成為國際通用的貨幣，其實非關甚麼制度

或某國際組織官方指定為必須使用，而是它根本就獲國際市場普遍接受（包括其相對穩定的匯率

）並選用，令它成為國際貿易及大宗商品買賣的最佳貨幣。



事實上，美元符合了作為世界儲備貨幣的四項條件：一、公平價值；二、廣泛流通；三、幣

值穩定，以及四、獲國際廣泛接受。更重要的是，美元這種儲備貨幣可作為全球最大經濟體－－

美國的稅收，而稅收則可用於資助美國的軍費。



簡單問大家一個問題：如果今天老闆可讓你在本國貨幣以外，任擇一種貨幣作為薪水，你會

選甚麼「元」？撇開外遊、「返鄉下」等感性的因素，從實際考慮，可能你仍會選美元。由此可

見，美元在一般人心中受歡迎的程度。



＊做儲備貨幣著數多＊



其實，成為世界儲備貨幣到底有甚麼「著數」？由於國際貿易通用，普遍受各國歡迎，儲備

貨幣的匯率會較其他國家貨幣的匯率穩定，匯率風險較小，經濟也可免因當地貨幣匯率不穩而受

到衝擊；對外國投資者來說，儲備貨幣的資產也會比其他貨幣的資產吸引，有利於吸引外資投資

到當地經濟。美國聲稱有全球最具生產力的勞動力，其實不是因為當地勞工所受的教育、勤奮程

度等真的比其他地方更高、更特別，而是當地企業有更多資本投入生產設備，從而提高了他們的

生產力。



＊貨幣霸權靠兩招？＊



有人說，中國正進行邁向世界貨幣霸權的長征，企圖取代美元。又指中國正以最簡單的一招

，讓人民幣走上國際舞台，並成為儲備貨幣，就是透過貿易。作為世界工廠，大家身上、生活上

，都少不了「中國製造」的產品，而中國生產商也必須從外國進口原材料、燃油、機械等，以上

進出口貿易。若中國要求以人民幣交易，便可讓更多人認受人民幣的價值。



另一個更直接的方法就是透過「一帶一路」合作，與沿綫相關的發展中國家合作，投資基建

、經濟等普惠項目，而有關國家則需要以人民幣償還項目債務。有人警告「一帶一路」是債務陷

阱，將令中亞、巴基斯坦、孟加拉等國陷入債務危機，而解決的方法是這些國家以人民幣作為儲

備。



此外，有人亦指俄烏戰事令中國（人民幣）受惠。今年６月，俄羅斯在西方國家制裁之下，

普京仍與其餘金磚四國（ＢＲＩＣＳ），即中國、巴西、印度及南非的領袖會晤，更指與其餘四

國的貿易躍升近四成（３８％）。意味著西方國家對俄的制裁不但無效，而且還促進了俄與其友

好國家的貿易合作，包括燃油，其中不少便以人民幣交易。因此，有人便指美國制裁俄羅斯，反

而影響了美元作為世界儲備貨幣的地位。



除了在政、經、文化上與美國有緊密聯繫的西歐、加拿大、澳洲等國家之外，其他國家為了

對沖或分散一旦遭美國制裁，自己又以美元為儲備的風險，而有兩手準備，另謀緊急儲備

（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｒｅｓｅｒｖｅ）。而中國也樂於與這些國家進行更多貿易合作，從而

進一步提升人民幣的國際地位。



＊外匯管制是障礙＊



那麼，中國希望人民幣取代美元，成為新的儲備貨幣這目標可以實現嗎？或許不可實現，因

今時不會有很多人會捨美元而選人民幣。中國為了穩定規劃中的經濟發展和匯率，現仍實施資本

（外匯）管制。



自１０年前起，內地民眾每年資金轉移（外匯）上限為等值５萬美元，嚴限人民幣流出，也

防止民眾在國際市場兌換人民幣，以免令人民幣貶值。去年６月，中國更把人民幣匯價從３年高

位，拉回較低位，以維持其出口的競爭力。無論是限制民眾轉移人民幣資產，還是透過外匯操控

或管制，都將令人民幣較實際價值過高或過低。



老外看人仔作世界儲備貨幣之路荊棘重重，一言括之是：Ｎｏ Ｗａｙ，無門。



明天講「門」在何方及人匯可以跌幾多。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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